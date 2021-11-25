Для национального авиаперевозчика по программе Зеленского "Большая стройка" Airbus поставит 22 самолета – СМИ

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Мининфраструктуры подписало с Airbus Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий лизинг или покупку 22 самолетов для национального авиаперевозчика, который создается в Украине по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Речь идет о поставке шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220), 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321) и четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350).

Меморандум определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества между Украиной и Францией в рамках создания авиаперевозчика, при этом он не ограничивается только приобретением воздушных судов. Речь также идет о более широком сотрудничестве в авиакосмической отрасли.

Со стороны Украины Меморандум подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков, со стороны Airbus – вице-президент компании по Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос.

Для создания национально авиаперевозчика по программе "Большая стройка" выделено 500 млн грн.

Напомним, в настоящее время в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского проходит реконструкция аэропортов в Днепре, Кривом Роге, Ужгороде, Черновцах и Полтаве. Всего планируется восстановить и модернизировать аэропорты в 16 городах Украины.