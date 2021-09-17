"Для стандартной зимы достаточно": Макогон рассказал, хватит ли Украине газа

В подземных хранилищах будет 19 млрд метров кубических голубого топлива / Фото pixabay.com

Для стандартной зимы в Украине достаточно газа, об этом заявил генеральный директор ООО Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

По его словам, Украина потребляет 30 миллиардов кубометров газа в год.

"Двадцать мы добываем самостоятельно, еще десять Украина импортирует. Тех 20 миллиардов, которые мы добываем, их достаточно, из них 8 миллиардов кубов идут на потребление населением, еще 8 – теплокомунэнерно. Поэтому у нас есть достаточно собственного газа",- отметил он.

Макогон добавил, что если говорить у грядущей зиме, то ситуация сложная, но не критическая.

По его словам, в подземных хранилищах будет 19 млрд кубометров голубого топлива.

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"Для стандартной зимы в Украине достаточно газа", - сказал Макогон.

Как сообщал Главред, экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует повторение так называемых газовых войн между Украиной и Россией.

Компания Нафтогаз повысила тариф в сентябре для трети своих потребителей. По сравнению с августовской ценой стоимость кубометра газа выросла для них на 22 копейки. Таким образом, за газ, потребленный в сентябре, им придется платить по цене 12 гривен за кубометр.