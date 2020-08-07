Усиленная охрана и новый ремонт: СМИ показали шикарный особняк Разумкова под Киевом

Дмитрий Разумков / УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков владеет коттеджем почти на 500 квадратных метров в предмесье Киева.

В селе Софиевская Борщаговка особняк спикера Рады находится на центральной оживленной улице, пишет Strana.ua.

Соседи отмечают, что недавно цвет фасада дома Разумкова обновили, да и крышу перестелили.

"Поставили будку для охраны тогда же, но дежурить там недавно стали. А пару недель назад постелили "лежачих полицейских" возле его калитки, чтобы водители не гоняли мимо", - говорят местные.

К переезду Разумкова освежили наружные стены и усилили меры безопасности, пишет издание: на столбах рядом с домом - камеры видеонаблюдения, а когда к забору подъезжала незнакомая машина, то выходил мужчина средних лет, похожий на сторожа, чтоб поинтересоваться куда направляется авто.

По документам, двухэтажный особняк 492 квадратных метра и стоил на момент покупки около 3 млн грн. Еще почти 650 тысяч гривен Разумков заплатил за 10 соток земли вокруг. Это домовладение он приобрел в 2016, когда еще не был политиком.

/ strana.ua

Ранее Разумков обитал в селе Здоровка - между рекой Стугна и каскадом озер. Спикер парламента указал в декларации, что с 2009 года владеет здесь скромным участком земли в 5 соток и квартирой со внушительным метражом (232 кв.м) общей стоимостью 672 тысяч грн.

Судя по всему, став депутатом, Разумков переехал отсюда поближе к городу. Ведь дорога на работу от Здоровки до ул. Грушевского около 40 км, а с Софиевской Борщаговки путь всего 17 км. Как стало известно, в марте этого года спикер продал эту недвижимость, внеся в свою декларацию существенные изменения. Так, он указал, что за апартаменты с двориком в Здоровке выручил 1 757 024 грн., добавляет издание.

/ strana.ua

Напомним, ранее появились фото шикарного особняка Виталия Кличко под Киевом.