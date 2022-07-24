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"Дорога идет напрямую к Крыму": названы 4 слабых места оккупантов РФ в Херсонской области

24 июля 2022, 22:24

Армия Украины пристреливается к логистике войск России на Херсонщине и готовится к отрезанию Херсона, считает Сергей Хлань.

Антоновский мост ВСУ
ВСУ уже нанесли удары по стратегически важному Антоновскому мосту / Коллаж Вгору, Генштаб ВСУ

У войск России, которые оккупировали Херсонскую область, есть четыре слабых места в регионе. Речь идет об Антоновском мосте, который находится возле Херсона и является главной артерией в Крым, Антоновском железнодорожном мосте, дороге мимо Новой Каховки, проходящей по плотине Каховской ГЭС и магистрали за 20 километров до Херсона, пересекающей Ингулец через Дарьевский мост возле села Дарьевка. Лучший путь – Антоновский мост, соединяющий город с оккупированной АР Крым. Сейчас ВСУ пристреливаются к логистике захватчиков и готовятся к отрезанию Херсона. Об этом заявил советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что существуют два основных пути поставок и четыре слабых места у российской оккупационной армии на Херсонщине. Они имеют ключевое значение.

Первые два – Антоновский автомобильный мост и Антоновский железнодорожный мост.

"Есть два основных пути снабжения и четыре слабых места, которые имеют ключевые значения. 1. Антоновский автомобильный мост, находящийся у самого Херсона. Это — главная артерия, поскольку хорошая дорога идет в Крым. 2. Антоновский железнодорожный мост. Да, есть и такой, железная дорога за 20 км до Херсона пересекает Днепр и идет к железнодорожному вокзалу. При этом в такой близости к зоне боевых действий россияне используют автомобильное сообщение", - отметил Хлань.

Читайте такжеПерелом на поле боя произошел: ВСУ освободят Херсонскую область к сентябрю – советник главы ОВАТретьим и четвертым слабыми местами можно считать второе направление через Правобережье – дорога мимо Новой Каховки, которая идет по гребле Каховской ГЭС и продолжение магистрали, пересекающей Ингулец через Дарьевский мост, около села Дарьевка.

"3. Второе направление через Правобережье. Это дорога мимо Новой Каховки, которая идет по плотине Каховской ГЭС, выходит к Шиловой балке и идет около 60 км по Правобережью до Херсона. Там есть и автомобильное, и железнодорожное сообщение. 4. В 20 км до Херсона эта же дорога пересекает Ингулец через Дарьевский мост, возле села Дарьевка", - пишет чиновник.

Также он добавил, что лучший путь – Антоновский мост, который напрямую соединяет Херсонскую область с автономной республикой Крым.

"Понятно, что лучший путь — Антоновский мост, напрямую соединяющий Крым и Херсон. Дорога через Каховскую ГЭС не совсем удобна. Она и длиннее 60 км, и опаснее, потому что попадает в зону действия нашей стволки, и имеет слабый участок — Дарьевский мост", - объяснил Хлань.

Советник главы Херсонской ОВА уточнил, что ВСУ уже работают по данным направлениям, они пристреливаются к слабым местам логистики российской армии и готовятся отрезать Херсон.

"Удары по Антоновскому автомобильному мосту вы уже видели. Позавчера наши ударили по Дарьевскому мосту, а вчера по дороге через дамбу ГЭС. То есть мы видим как минимум пристричку слабых мест логистики, а как максимум – подготовку к отрезанию Херсона", - подчеркнул Сергей Хлань.

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Ситуация в Херсонской области

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань 23 июля заявил, что ВСУ нанесли удар по мосту вблизи села Дарьевка через реку Ингулец. По словам Хланя, силы обороны Украины эффективно разрушают логистические цепи обеспечения российской оккупационной армии.

В американском Институте изучения войны сделали предположение, согласно которому армия Украины, возможно, либо проводит подготовку к контрнаступлению, либо уже контрнаступает в Херсонской области. Как полагают специалисты, сведений о боях из открытых источников пока больше не будет. Информация, скорее всего, станет ограниченной, ее будут подавать с опозданием.

Хлань 24 июля сказал, что Вооруженные силы Украины переходят к контрнаступательным действиям на Херсонщине. Чиновник заметил, что ВСУ выполнили стратегические задачи, когда ударили по Антоновскому и Дарьевскому мостах, а также уничтожили боеприпасы, командные пункты и технику в тылу врага, и также по линии боестолкновения.

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