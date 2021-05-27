Дороги превратились в реки: в Киеве у метро Лыбедская мощный прорыв трубы затопил улицу

Мощный прорыв турбы у метро Лыбедская / @Kyivpatrol

В четверг, 27 мая, в Киеве на улице Антоновича, напротив ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв трубы высокого давления, в результате чего проезжая часть оказалась под водой, а люди были вынуждены преодолевать водные препятствия.

Как сообщили в пресс-службе Киевтеплоэнерго, в ходе гидравлических испытаний произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды на проезжую часть.

На время проведения ремонтных работ движение транспорта возле места повреждения частично ограничен.

Отмечается, что поврежден трубопровод диаметром 1000 мм был введен в эксплуатацию в 1987 году.

В компании пообещали, что последствия аварии будут устранены в течение суток.

Добавим, что прорыв воды произошел вблизи места повреждения в январе 2020 года. Тогда было обнаружено эксплуатационное повреждение теплосети во время отопительного сезона.

Отметим, что на месте аварии появилась огромная воронка.

/ t.me/kyiv_n

Прорыв трубы на Лыбедской: как изменили движение транспорта:

В Киевпастрансе уточнили, что задерживается движение троллейбусов №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52 по улице Антоновича, 176 по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение троллейбусов №1 организовано до площади Демеевская, №12 до улицы Саперно-Слободской, №50 до Демеевской площади, №43 без заезда на Лыбедскую площадь.

Движение автобусов №27, 51, 52 организовано до Демеевской площади, №20 курсирует без заезда на Лыбедскую площадь, через улицу Ковпака.

Гидравлические испытания теплосетей: что важно знать

Гидравлические испытания теплосетей является обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

Это определено Правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378.

В этом году, как и в прошлом, испытания начались позже из-за суровых карантин в связи с распространением COVID-19.

Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить "слабые" места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности при старте следующего отопительного сезона.

На период испытаний снабжению горячей воды приостанавливается.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в результате прорыва трубы высокого давления образовался мощный гейзер высотой в несколько метров. Происшествие случилось в районе Демеевской площади.

Проходившие мимо люди были вынуждены бегством спасаться от потоков воды и мусора, который разлетался в разные стороны.