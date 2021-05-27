УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Дороги превратились в реки: в Киеве у метро Лыбедская мощный прорыв трубы затопил улицу

27 мая 2021, 14:52
Прослушать новость
Остановить

На время проведения ремонтных работ движение транспорта возле места повреждения частично ограничен.

В Киеве произошел мощный прорыв трубы
Мощный прорыв турбы у метро Лыбедская / @Kyivpatrol

В четверг, 27 мая, в Киеве на улице Антоновича, напротив ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв трубы высокого давления, в результате чего проезжая часть оказалась под водой, а люди были вынуждены преодолевать водные препятствия.

Как сообщили в пресс-службе Киевтеплоэнерго, в ходе гидравлических испытаний произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды на проезжую часть.

На время проведения ремонтных работ движение транспорта возле места повреждения частично ограничен.

Отмечается, что поврежден трубопровод диаметром 1000 мм был введен в эксплуатацию в 1987 году.

В компании пообещали, что последствия аварии будут устранены в течение суток.

Добавим, что прорыв воды произошел вблизи места повреждения в январе 2020 года. Тогда было обнаружено эксплуатационное повреждение теплосети во время отопительного сезона.

Отметим, что на месте аварии появилась огромная воронка.

/ t.me/kyiv_n

Прорыв трубы на Лыбедской: как изменили движение транспорта:

В Киевпастрансе уточнили, что задерживается движение троллейбусов №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52 по улице Антоновича, 176 по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение троллейбусов №1 организовано до площади Демеевская, №12 до улицы Саперно-Слободской, №50 до Демеевской площади, №43 без заезда на Лыбедскую площадь.

Движение автобусов №27, 51, 52 организовано до Демеевской площади, №20 курсирует без заезда на Лыбедскую площадь, через улицу Ковпака.

Гидравлические испытания теплосетей: что важно знать

  • Гидравлические испытания теплосетей является обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.
  • Это определено Правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378.
  • В этом году, как и в прошлом, испытания начались позже из-за суровых карантин в связи с распространением COVID-19.
  • Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно выявить "слабые" места трубопроводов и уменьшить уровень аварийности при старте следующего отопительного сезона.
  • На период испытаний снабжению горячей воды приостанавливается.

Читайте такжеВ Киеве произошел масштабный прорыв на водопроводе: дорога превратилась в реку

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в результате прорыва трубы высокого давления образовался мощный гейзер высотой в несколько метров. Происшествие случилось в районе Демеевской площади.

Проходившие мимо люди были вынуждены бегством спасаться от потоков воды и мусора, который разлетался в разные стороны.

новости Киева Ocean Plaza Лыбедская прорыв трубы
Сейчас вы просматриваете новость «Дороги превратились в реки: в Киеве у метро Лыбедская мощный прорыв трубы затопил улицу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делатьМагнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать Звезда Папика Даша Петрожицкая впервые показала своего парняЗвезда Папика Даша Петрожицкая впервые показала своего парня Как быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологовКак быстро избавиться от комариного укуса: полный гид от дерматологов Участница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позеУчастница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позе Сгнили 60% легких: в Житомире медики отказались госпитализировать молодого мужчинуСгнили 60% легких: в Житомире медики отказались госпитализировать молодого мужчину

Последние новости

15:51
Кравчук назвал две страны-площадки для новых переговоров по Донбассу
15:42
Жесть в Одессе: неадекват прямо на улице отдубасил женщину из-за любопытной собаки Видео
14:53
В магазине Steam началась распродажа культовых игр из детства Видео
14:52
Дороги превратились в реки: в Киеве у метро Лыбедская мощный прорыв трубы затопил улицу Видео
14:50
Будет фартить, как никогда: гороскоп для Тельца на июнь 2021
Реклама
14:32
После Миссис Украина 2021: Катя Осадчая заинтриговала нежным образом в Світському житті
14:23
Гороскоп на завтра 28 мая 2021 всех знаков Зодиака: резкие проблемы со здоровьем и уйма радостей Видео
14:15
Студия Mundfish поделилась прогрессом в работе над игрой Atomic Heart Видео
14:07
Названы новые цены на газ для населения: кто заплатит больше всех Видео
13:59
На Житомирщине пьяный в стельку водитель сбил 8-летнего ребенка и сбежал с места ДТП Видео
13:44
Зидан окончательно решил бросить Реал Мадрид
13:32
Встреча Байдена с Путиным: Кравчук спрогнозировал жесткий "баттл" из-за Украины Видео
13:30
Признаки рака щитовидной железы: можно ли ее вылечить? Видео
13:26
Звезда сериала Секс, Інста і ЗНО испугала поклонников снимком из больницы
13:20
Украина резко ответила России после заявлений о прекращении строительства Стены на границе Видео
13:18
Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят
13:15
Как скрыть лайки под своими или чужими фотографиями в Instagram
12:47
Жуткое ДТП с 13-летним школьником в Виннице: стали известны неутешительные детали Видео
12:47
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме Видео
12:38
Почти голая Леди Гага похвасталась сочной попой и стройной фигурой
Реклама
12:28
Sony выпустит на ПК один из своих главных эксклюзивов Видео
12:20
Врач назвал смертельно опасный, но очень вкусный и популярный продукт Видео
12:12
Голосеевский райсуд решил судьбу дел против экс-главы КСУ Тупицкого Видео
12:02
В моду на лето 2021 возвращаются необыкновенные женские брюки с "привкусом" меланхолии 70-х Фото Видео
11:58
"Родители зажали деньги": в России назвали причину трагедии в казанской гимназии Видео
11:57
Укравтодор запускает систему E-ROAD для контроля всех этапов "Большой стройки"
11:55
Круглый неудачник: что ждет Овна в июне-2021
11:44
Попрошайка с iPhone: Сеть взбудоражило мошенничество в Черновцах
11:21
"Наказан Мистер Хам": задержан харьковчанин, который издевался над полицейскими
11:16
Гепатиты: что нужно знать о каждом типе и скрытые симптомы Видео
11:09
Елена Кравец призналась, когда она впервые почувствовала себя собой Видео
11:00
Экс-посол назвал условие визита Байдена в Украину Видео
10:55
В Мариуполе пройдет фестиваль StartUp Гогольfest при поддержке Метинвест
10:44
Когда День Киева в 2021 году и куда пойти отпраздновать Видео
10:40
Назван кандидат в президенты Украины от ОПЗЖ Видео
10:27
Надя Дорофеева разделась и сексуально показала татуировки
10:11
Дмитрий Комаров покажет Кашмир, магический действующий вулкан и яркий фестиваль в Мире наизнанку
09:56
Кравчук поставил крест на переговорах по Донбассу в Минске Видео
09:54
Картофельный крахмал: что нужно знать о продукте и рисках употребления Видео
09:49
"Скорее Маск улетит на Марс": эксперт оценил шансы на размещение в Украине баз НАТО Видео
Реклама
09:36
Появился список саундтреков к фильму Круэлла 2021
09:30
Говяжья печень: в чем риски ее употребления и кому ее нельзя кушать Видео
09:25
Розовые волны: в лимане на Одесчине вода изменила цвет Видео
08:50
Лига Европы завершилась зрелищным финалом: кубок УЕФА впервые выиграла "Желтая субмарина" Фото
08:46
Гороскоп на 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Видео
08:22
Коронавирус в Украине: число жертв пересекло "красную линию" Видео
08:20
Путину чертовски везет или Почему Кремль не будет паинькой мнение
07:50
В США одобрили экспериментальное лекарство от COVID-19: кому его можно использовать Видео
07:45
Невероятно вкусный настоящий соус Сацебели: самый простой и быстрый рецепт Видео
07:18
Человечеству придется пережить рекордно жаркий год - метеорологи Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять