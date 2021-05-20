В Киеве мощный "гейзер" разбил авто на стоянке и напугал прохожих

В результате прорыва трубы пострадали несколько авто / Главред

В Киеве в результате прорыва трубы высокого давления образовался мощный гейзер высотой в несколько метров.

Происшествие случилось в районе Демеевской площади, сообщает ресурс KIEVMAP, публикуя соответствующее видео.

"На Демеевской сейчас образовался такой вот "фонтан", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что прорыв трубы произошел недалеко от библиотеки имени Вернадского на тротуаре.

/ Главред

/ Главред

/ Главред

Проходившие мимо люди были вынуждены бегством спасаться от потоков воды и мусора, который разлетался в разные стороны.

/ Главред

/ Главред

/ Главред

Отметим, что в результате происшествия оказались повреждены несколько автомобилей, которые были припаркованы на стоянке у библиотеки Вернадского.

Напомним, ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева произошла авария, в результате чего появился "гейзер".

Авария случилась по адресу улице Рыбальской из-за повреждения магистрального трубопровода. В Киевтеплоэнерго добавили, что трубопровод, на котором произошла авария, проложили в 1974 году.