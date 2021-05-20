В Киеве мощный "гейзер" разбил авто на стоянке и напугал прохожих

Проходившие мимо люди были вынуждены бегством спасаться от потоков воды и мусора.
В Киеве в результате прорыва трубы высокого давления образовался мощный гейзер высотой в несколько метров.
Происшествие случилось в районе Демеевской площади, сообщает ресурс KIEVMAP, публикуя соответствующее видео.
"На Демеевской сейчас образовался такой вот "фонтан", - говорится в подписи к видео.
Отметим, что прорыв трубы произошел недалеко от библиотеки имени Вернадского на тротуаре.
Проходившие мимо люди были вынуждены бегством спасаться от потоков воды и мусора, который разлетался в разные стороны.
Отметим, что в результате происшествия оказались повреждены несколько автомобилей, которые были припаркованы на стоянке у библиотеки Вернадского.
Напомним, ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева произошла авария, в результате чего появился "гейзер".
Авария случилась по адресу улице Рыбальской из-за повреждения магистрального трубопровода. В Киевтеплоэнерго добавили, что трубопровод, на котором произошла авария, проложили в 1974 году.