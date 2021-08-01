Драка Данилюка и Милованова: на экс-секретаря СНБО подают заявление в полицию

Тимофей Милованов спрятал подбитый глаз за солнцезащитными очками / Facebook Т.Милованова

Бывший министр экономики, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, пострадавший в результате силовокго столкновения с бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком, заявил о том, что решил подать в полицию заявление о совершении преступления.

Как рассказал Милованов в комментарии изданию Strana, поводом слало то, что Данилюк в пятницу нанёс ему удар в глаз на праздновании своего дня рождения.

"Думаю, будем подавать заявление о совершении преступления. Также адвокаты изучат вопрос подачи исков в суд. И, возможно, мы будем не только в украинской юрисдикции подавать, так как он (Данилюк — Ред.) сам говорил, что является резидентом Великобритании, возможно, там тоже будем подавать", - пояснил советник главы ОП.

Он также не исключил, что в результате разборок с Данилюком у него может оказаться сотрясение мозга.

"У меня "jat lag" и не могу идентифицировать: я так устал или потому что у меня глаз, или, может, даже сотрясение мозга, не знаю. Пойду к врачу и посмотрим. Я думаю, что я посплю, отдохну, схожу к врачу и тогда станет понятно", - добавил Милованов.

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Драка Данилюка и Милованова: что известно

Напомним, столкновение Милованова и Данилюка произошло 30 июля. У Данилюка был день рождения, на который он пригласил Милованова. За некоторое время до инцидента советник руководителя ОП публиковал у себя в Facebook фотографию с мероприятия.

Как развивался конфликт: