Драка Данилюка и Милованова: на экс-секретаря СНБО подают заявление в полицию

В результате разборок у Тимофея Милованова может оказаться сотрясение мозга.
Бывший министр экономики, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, пострадавший в результате силовокго столкновения с бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком, заявил о том, что решил подать в полицию заявление о совершении преступления.
Как рассказал Милованов в комментарии изданию Strana, поводом слало то, что Данилюк в пятницу нанёс ему удар в глаз на праздновании своего дня рождения.
"Думаю, будем подавать заявление о совершении преступления. Также адвокаты изучат вопрос подачи исков в суд. И, возможно, мы будем не только в украинской юрисдикции подавать, так как он (Данилюк — Ред.) сам говорил, что является резидентом Великобритании, возможно, там тоже будем подавать", - пояснил советник главы ОП.
Он также не исключил, что в результате разборок с Данилюком у него может оказаться сотрясение мозга.
"У меня "jat lag" и не могу идентифицировать: я так устал или потому что у меня глаз, или, может, даже сотрясение мозга, не знаю. Пойду к врачу и посмотрим. Я думаю, что я посплю, отдохну, схожу к врачу и тогда станет понятно", - добавил Милованов.
Драка Данилюка и Милованова: что известно
Напомним, столкновение Милованова и Данилюка произошло 30 июля. У Данилюка был день рождения, на который он пригласил Милованова. За некоторое время до инцидента советник руководителя ОП публиковал у себя в Facebook фотографию с мероприятия.
Как развивался конфликт:
- сначала оппоненты отошли поговорить, после чего произошла словесная перепалка;
- как утверждают журналисты, Милованов и Данилюк поссорились из-за того, что бывшего секретаря СНБО за два дня до инцидента не допустили к участию в конкурсе по отбору главы Бюро экономической безопасности (комиссию возглавляет Милованов);
- в какой-то момент Милованов заявил, что Данилюк работал у Януковича, а тот в ответ назвал его "подонком" и сказал, что был на Майдане "с первых дней", после чего ударил оппонента.