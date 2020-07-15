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Смертельная трасса: под Киевом вновь произошло жуткое ДТП

На Старообуховской трассе снова столкнулись автомобили - на этот раз два человека погибло на месте аварии.

15 июля 2020, 21:33
Под Киевом произошло еще одно жуткое ДТП

Под Киевом на Старообуховской трассе, где на днях произошло пьяное ДТП, сегодня вновь столкнулись автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На этот раз погибло два человека, еще один находится в больнице.

Как рассказали правоохранители, авария произошла сегодня, 15 июля, около 15:00.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Тойота столкнулся с Фольскваген который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель Тойоты и пассажир Фольскваген погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение", - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

Смертельная авария под Киевом

Напомним, вечером 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом авто Mercedes врезалось в микроавтобус, а потом вылетело на полосу встречного движения и столкнулось с Hyundai.

Авария под Киевом унесли жизни целой семьи – погибли супруги, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. Выжил 12-летний ребенок, он находился в тяжелом состоянии.

Потом СМИ выяснили, что авто Mercedes было в угоне, возможный виновник аварии не был трезв, и он уже отсидел три года за смертельное ДТП.

Позже стало известно, что авария могла произойти из-за Антона Желепы, ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

ДТП новости Киева
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