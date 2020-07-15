Смертельная трасса: под Киевом вновь произошло жуткое ДТП

Под Киевом произошло еще одно жуткое ДТП

Под Киевом на Старообуховской трассе, где на днях произошло пьяное ДТП, сегодня вновь столкнулись автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На этот раз погибло два человека, еще один находится в больнице.

Как рассказали правоохранители, авария произошла сегодня, 15 июля, около 15:00.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Тойота столкнулся с Фольскваген который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель Тойоты и пассажир Фольскваген погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больничное учреждение", - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

Смертельная авария под Киевом

Напомним, вечером 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом авто Mercedes врезалось в микроавтобус, а потом вылетело на полосу встречного движения и столкнулось с Hyundai.

Авария под Киевом унесли жизни целой семьи – погибли супруги, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. Выжил 12-летний ребенок, он находился в тяжелом состоянии.

Потом СМИ выяснили, что авто Mercedes было в угоне, возможный виновник аварии не был трезв, и он уже отсидел три года за смертельное ДТП.

Позже стало известно, что авария могла произойти из-за Антона Желепы, ему сообщили о подозрении в совершении преступления.