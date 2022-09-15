ДТП с Зеленским: Подоляк раскрыл скандальные подробности про предполагаемого виновника аварии

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Cоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что водитель, который, предположительно, устроил аварию с участием кортежа президента Владимира Зеленского, был под воздействием определенного рода стимуляторов.

По словам Подоляка, инцидент произошел глубокой ночью.

"У человека, который был за рулем, имелись определенные "проблемы со здоровьем". Ну вы понимаете, там определенные "стимуляторы" были", — уточнил советник.

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О том, какие именно это были "стримуляторы", он не сообщил. Возможно, подразумевается воздействие алкоголя или других наркотических средств.

Как пострадал Зеленский в ДТП

Угрозы здоровью президента нет, в результате ДТП был нанесен только материальный ущерб, сказал Подоляк.

По его словам, разбирательство продолжается, а результатов проведенного расследования можно ожидать в ближайшие часы или дни.

ДТП с Зеленским

Напомним, Владимир Зеленский 15 сентября попал в ДТП, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"В Киеве произошло столкновение легковушки с машиной президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных травм не обнаружено", - сообщил он.

Никифоров также подчеркнул, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

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