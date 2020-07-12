Жуткое ДТП в Киеве: есть погибшие, дети в критическом состоянии

В Киеве произошло масштабное ДТП

ДТП в Киеве - в столице на Старообуховской трассе произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с погибшими.

Автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Об этом сообщает Киев Оперативный.

По предварительным данным, в результате аварии погибли двое взрослых и 8-летняя девочка, которые ехали в Hyundai. Еще двое пассажиров Hyundai - мальчики 10 и 12 лет, госпитализированы в критическом состоянии.

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Очевидцы говорят, что водитель Mercedes, который вылетел на встречную полосу, находился в нетрезвом состоянии и имел признаки наркотического опьянения.

Как писал Главред, под Николаевом в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупко.

Напомним, крупное ДТП произошло в Днепропетровской области - на трассе Днепр – Запорожье легковушка врезалась в грузовой автомобиль, погибли три человека, в частности, девочка, 2017 года рождения, также пострадали четыре человека.