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"Душить Путина постепенно": эксперт объяснил, почему нельзя быстро закончить войну победой Украины

12 августа 2022, 14:02

Стратегия у западных стран есть – путинская Россия должна "созреть и упасть в полугнилом состоянии, чтобы потом догнивать на земле", считает Игорь Эйдман.

Владимир Путин, Кремль
Запад опасается, что Путин станет швыряться в европейцев или американцев атомными бомбами / Фото Reuters

Страны Запада боятся, что российский диктатор Владимир Путин решится на применение ядерного оружия, а потому будут "душить" его постепенно, пошагово, "душить так, чтобы в какой-то момент его убрали свои же". Такое мнение озвучил социолог и публицист Игорь Эйдман во время чата на Главреде.

"Я бы не стал однозначно и самоуверенно заявлять, задействует Путин атомную бомбу или нет. Он неадекватен, и это совершенно очевидно. Это заметно даже по его внешности. Недавно читал статью американского психиатра, который ставит диагноз Путину дистанционно: его невменяемость видна по многим признакам", - сказал эксперт.

Эйдман также прокомментировал поставки оружия Украине из западных стран. Например, по его словам, возможности Германии для военной помощи Украине ограничены. Немцы задействуют свои возможности, как могут, и постепенно передают оружие и технику.

"Существует иллюзия, что Германии ничего не стоит передать Украине сотню современных танков, поскольку она – большая страна. В действительности ситуация гораздо хуже: немецкая армия в последние десятилетия была Золушкой в немецком обществе и бюджете. Армия Германии в плачевном состоянии, и в неё нужно срочно вливать большие деньги (…) Иными словами, это не значит, что у немцев всё нужное Украине оружие есть в закромах, но они его прячут. Сейчас подписан контракт на поставку 100 современных артиллерийских систем Украине, но немцы ещё должны их произвести, этих систем нет в наличии. Это, конечно, займёт какое-то время", - объяснил он.

Что касается США, то там ситуация немного другая, но американцы тоже не могут просто открыть запасы и начать их раздавать.

"Единственное, что они боятся делать – поставлять Украине дальнобойные ракеты, опасаясь, что она уничтожит Крымский мост, а Путин станет швыряться в европейцев или американцев атомными бомбами. Так что тут всё неслучайно, и стратегия есть – плод должен созреть и упасть. Имею в виду путинскую Россию. Созреть и упасть в полугнилом состоянии, чтобы потом догнивать на земле", - резюмировал Эйдман.

Как сообщал Главред, ранее Эйдман объяснил, почему множество россиян поддерживает политику диктатора Владимира Путина. По его словам, в российском обществе царит "реальный шовинизм".

Напомним, глава Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж заявил, что перелом в войне в Украине может наступить уже через считанные недели - в период с конца августа до середины сентября. Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, которое даст возможность освободить территории.

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