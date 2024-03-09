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Единственный шанс выиграть войну: что поможет Украине победить – полковник США

Алексей Тесля
9 марта 2024, 01:30
Для подготовки пилотов-асов F-16 может понадобиться около четырех-шести лет, говорит Джахара Матисек.
F-16, пилот ВСУ
/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

Эксперт исследовательской инициативы Minerva, действующий подполковник ВВС США и военный профессор кафедры по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США Джахара Матисек ответил на вопрос о том, изменят ли истребители F-16 ситуацию для Украины в войне.

"Теоретически, поскольку у украинцев заканчиваются детали, чтобы поддерживать МиГ-29 и Су, F-16 должны обеспечить немного больше возможностей и предоставить очень небольшое преимущество против россиян", - подчеркнул он в интервью изданию Telegraf.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что пока неизвестно, какое вооружение и датчики будут установлены на этих F-16, ведь это те вещи, которые делают истребители эффективной платформой в современном боевом пространстве.

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Американский военный отметил, что для подготовки пилотов-асов может понадобиться около четырех-шести лет.

Он пояснил, что F-16 могут быть использованы на фронте для непосредственной поддержки с воздуха, чтобы помочь наземным украинским силам пробиться на определенных участках. Однако проблема заключается в том, что F-16 не являются самолетами-"невидимками".

А то, что может помочь в развертывании F-16 - это продуманная украинская стратегия, которая заставит россиян прекратить вылеты самолетов ДРЛО A-50, которые облегчают наведение на цель и дают понимание, как правильно атаковать самолеты противника и защищать свое воздушное пространство, говорит собсесденик.

"Если бы вместо 12-ти F-16 у Украины было 1200 и несколько тысяч пилотов, это изменило бы ситуацию. Если я правильно помню, до конца 2024 года у Украины будет по меньшей мере 40-50 истребителей, но этого все равно недостаточно, чтобы действительно изменить ситуацию", - добавил Матисек.

Инфографика F-16 Ф-16
/ Инфографика: Главред

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне В 2024 году, писало издание Foreign Policy. Отмечалось, что 12 пилотов Воздушных сил ВСУ должны завершить обучение управлению западными истребителями F-16 до конца финансового года в США.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украина уже работает над адаптацией своей инфраструктуры под этот истребитель.

"Я, пожалуй, только тем и занимаюсь, что комментирую или опровергаю то, что говорят разные политики за океаном, в Европе и у нас в Украине относительно сроков возможной передачи, обучения, подготовки инфраструктуры и тому подобное. Единственное, что могу подтвердить - действительно есть план действий, он проходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине", - отметил Игнат.

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F-16 война России и Украины
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