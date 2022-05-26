Экипажи сгожгли вместе с техникой: ВСУ уничтожили броневики врага

Уничтоженная техника РФ / Facebook/79AMBUA

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще несколько единиц техники российских оккупантов.

Об удачных действиях рассказали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Они уничтожили несколько боевых бронированных машин врага, а также экипажи рашистов.

"Каждый оккупант, пришедший на нашу землю получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом", - написали бойцы.

/ Facebook/79AMBUA

/ Facebook/79AMBUA

/ Facebook/79AMBUA

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ в районе Белогоровки Луганской области российские оккупанты потеряли около 90 единиц техники.

Читайте такжеРашистов заманили в ловушку: в США раскрыли детали разгрома переправы РФ на Луганщине

Читайте еще: