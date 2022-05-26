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Экипажи сгожгли вместе с техникой: ВСУ уничтожили броневики врага

26 мая 2022, 09:57

Бойцы ВСУ уничтожили несколько боевых бронированных машин врага, а также экипажи рашистов.

Уничтоженная техника РФ / Facebook/79AMBUA

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще несколько единиц техники российских оккупантов.

Об удачных действиях рассказали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Они уничтожили несколько боевых бронированных машин врага, а также экипажи рашистов.

"Каждый оккупант, пришедший на нашу землю получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом", - написали бойцы.

/ Facebook/79AMBUA
/ Facebook/79AMBUA
/ Facebook/79AMBUA

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ в районе Белогоровки Луганской области российские оккупанты потеряли около 90 единиц техники.

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ВСУ Десантно-штурмовые войска война России и Украины
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