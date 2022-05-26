Экипажи сгожгли вместе с техникой: ВСУ уничтожили броневики врага

Бойцы ВСУ уничтожили несколько боевых бронированных машин врага, а также экипажи рашистов.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще несколько единиц техники российских оккупантов.
Об удачных действиях рассказали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Они уничтожили несколько боевых бронированных машин врага, а также экипажи рашистов.
"Каждый оккупант, пришедший на нашу землю получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом", - написали бойцы.
Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ в районе Белогоровки Луганской области российские оккупанты потеряли около 90 единиц техники.
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Автор: Алексей Тесля