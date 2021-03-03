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Экс-депутат Госдумы предупредил о работе агентов Кремля в Украине

3 марта 2021, 08:19
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По мнению бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, украинскими политиками крайне легко манипулировать - чем и занимаются агенты Кремля.

Илья Пономарев
Илья Пономарев / Главред

Громадное количество политиков в Украине торгуют либо желают торговать интересами своей страны. И в этом большая проблема украинской политической элиты, которая наполнена агентами Кремля и агентами российского влияния. Об этом в интервью порталу Апостроф заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"В Украине очень много российских агентов, присутствующих в Верховной Раде, в высших эшелонах власти. Они занимаются исключительно собственными интересами и ими очень легко манипулировать ‒ начиная от предыдущего президента и заканчивая народными депутатами. К примеру, Порошенко готов играть в определенный симбиоз с Медведчуком. Не потому, что он агент Кремля, нет, он ненавидит Кремль. Но конкретные интересы его политической силы для него стоят выше в его личной шкале приоритетов ", ‒ сказал он.

Пономарев утверждает, что результатами такого симбиоза стала возможность без проблем работать несколько лет телеканалам пророссийского направления и остальные предоставленные Виктору Медведчуку преференции ‒ к примеру, пресловутый трубопровод "Самара-Западное направление".

"Порошенко оценил, что есть политик, с которым ему не делить избирателей, которого легко "демонизировать". Ему было выгодно, чтобы Медведчук был и были договорняки", ‒ подытожил Пономарев.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Развал России более чем вероятен, причем из-за последствий правления президента Владимира Путина.
  • Однако такой сценарий крайне не выгоден остальным странам, тем более – соседней Украине, пояснил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Кремль Илья Пономарев новости Украины
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