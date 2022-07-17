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Экс-начальник СБУ в Крыму оказался предателем: подло "сливал" Кремлю тайную госинформацию

17 июля 2022, 12:16

Олег Кулинич принимал участие в деятельности преступных организаций.

задержание Олега Кулинича
Олег Кулинич "сливал" россиянам тайную информацию / ГБР

Государственное бюро расследований задержало бывшего главу Управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Его подозревают в госизмене. Об этом сообщает ГБР.

Как оказалось, до марта 2022 года Кулинич работал в СБУ. В начале полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить его с должности.

По данным ГБР, Кулинич сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им разведданные и другую тайную информацию. Это все удалось подтвердить с помощью ряда экспертиз.

задержание Олега Кулинича
Олег Кулинич "сливал" россиянам тайную информацию / ГБР

Также сообщается о том, что Кулинич принимал участие в деятельности преступных организаций, которые занимались на территории Украины подрывной деятельностью.

"Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства", - говорится в сообщении.

Задержанного подозревают в:

  • "Создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участием в нем",
  • "Государственной измене",
  • "Пособничестве в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну".

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Напомним, стало известно о том, что помощник начальника Херсонского УСБУ Игорь Садохин оказался предателем. Он оказал помощь в захвате Херсонской области. Садохин выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации.

Другие новости:

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