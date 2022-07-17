Экс-начальник СБУ в Крыму оказался предателем: подло "сливал" Кремлю тайную госинформацию

Олег Кулинич принимал участие в деятельности преступных организаций.
Государственное бюро расследований задержало бывшего главу Управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Его подозревают в госизмене. Об этом сообщает ГБР.
Как оказалось, до марта 2022 года Кулинич работал в СБУ. В начале полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить его с должности.
По данным ГБР, Кулинич сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им разведданные и другую тайную информацию. Это все удалось подтвердить с помощью ряда экспертиз.
Также сообщается о том, что Кулинич принимал участие в деятельности преступных организаций, которые занимались на территории Украины подрывной деятельностью.
"Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства", - говорится в сообщении.
Задержанного подозревают в:
- "Создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участием в нем",
- "Государственной измене",
- "Пособничестве в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну".
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