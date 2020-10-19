Экс-нардеп после срока за убийство пошел кандидатом на местные выборы

Виктор Лозинский / УНИАН

Экс-народный депутат Виктор Лозинский от партии Батькивщины, которого суд признал виновным в умышленном убийстве и приговорен к 15 годам тюрьмы, баллотируется на местных выборах в Кировоградской области на пост руководителя объединенной территориальной общины (ОТГ).

Об этом сообщает портал ВВС Украина со ссылкой на комментарий местной территориальной избирательной комиссии.

"Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", – сообщили в ТИК.

Также известно, что Лозинский баллотируется в качестве самовыдвиженец.

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История Виктора Лозинского – что было ранее: