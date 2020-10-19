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Экс-нардеп после срока за убийство пошел кандидатом на местные выборы

19 октября 2020, 22:02

Бывший народный избранник Виктор Лозинский стал одним из кандидатов на местных выборахз.

Лозинский
Виктор Лозинский / УНИАН

Экс-народный депутат Виктор Лозинский от партии Батькивщины, которого суд признал виновным в умышленном убийстве и приговорен к 15 годам тюрьмы, баллотируется на местных выборах в Кировоградской области на пост руководителя объединенной территориальной общины (ОТГ).

Об этом сообщает портал ВВС Украина со ссылкой на комментарий местной территориальной избирательной комиссии.

"Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", – сообщили в ТИК.

Также известно, что Лозинский баллотируется в качестве самовыдвиженец.

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История Виктора Лозинского – что было ранее:

  • 20 апреля 2011 года Виктор Лозинский был осужден за убийство к 15 годам лишения свободы. Суд признал Лозинского, экс-прокурора Голованивского района Евгения Горбенко, экс-начальника Голованивского райотдела милиции Михаила Ковальского, а также егеря Василия Перепелицу виновными в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийника.
  • 11 июня 2014 года по решению суда бывшего нардепа Лозинского освободили из заключения по состоянию здоровья. Позже он был снова помещен в колонию.
  • В 2016 году Лозинскому пересчитали срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу.
  • В мае 2019 года Днепровский районный суд Киева снял судимость с Лозинского.

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