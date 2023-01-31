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Эксперт назвал месяц, когда ВСУ будут готовы к масштабному контрнаступлению

31 января 2023, 16:01
Наступление ВСУ может стать такой вехой в нашей истории, уверен Сергей Грабский.
Танк Леопард, ВСУ
Танк Леопард, ВСУ / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, Википедия

ВСУ понадобится несколько месяцев, чтобы освоить новые образцы западного оружия и подготовить масштабное контрнаступление.

Как отметил военный эксперт Сергей Грабский в эфире канала "Freeдом", существует "определенная цикличность" в поставках военной техники и в процессе боевой подготовки ВСУ.

"Даже если мы вернемся к знаменитой теме танков, то нужно понимать, что эти танки для нас - абсолютно новое оружие, и это оружие еще необходимо научиться использовать именно в нашем боевом планировании и вписать в наши тактические нормативы. Поэтому объективно с учетом циклов, с учетом поставок и процессов обучения войск мы можем говорить, что вторая половина весны-начало лета может стать такой вехой в нашей истории, когда украинские войска будут подготовлены к проведению массированных наступательных операций", - прогнозирует Грабский.

Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Прогнозы по освобождению Украины от оккупантов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее сделал прогноз о том, что ВСУ в марте пойдут в масштабное наступление. Целью будет освобождение всех своих территорий - от Крыма до Донбасса. Киев должен одержать окончательную победу над Москвой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что 2023-й будет годом наступления сил обороны Украины. Развитию следующего сценария поспособствует получение ВСУ от Запада наступательного оружия, среди которого БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC и ЗРК Patriot. Следующим этапом войны, по мнению Данилова, станет справедливость и возмездие.

Как считает военный аналитик Агиль Рустамзаде, во второй половине 2023 года Украина должна выйти на границы 1991 года. По мнению эксперта, Россию уже этой зимой ожидает кризис, из-за которого захватчики будут готовы зимой вернуть оккупированный Крым.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
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