Эксперт объяснил, какой у Пригожина был хитрый план по поводу мятежа

Виктор Небоженко считает, что в случае, если бы Пригожин пошел до конца, то диктатору Путину все равно удалось бы это объяснить населению РФ.

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Евгений Пригожин хотел стать героем в глазах населения РФ - Небоженко / коллаж Главред, фото УНИАН, скриншот

Вооруженный мятеж главарь ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина задумал и осуществил в том числе и затем, чтобы выглядеть героем для населения страны-агрессора РФ (на фоне русских генералов-неудачников).

Об этом в интервью Главреду заявил политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Он же на самом деле на протяжении 15 лет выполнял для Путина грязную работу. Проблема в войне. Нужно войну как-то остановить. И для того, чтобы остановить войну, нужно сделать кого-то ответственным за нее, но не президента", ‒ сказал он.

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Небоженко считает, что в случае, если бы Пригожин пошел до конца, то диктатору Путину все равно удалось бы это объяснить населению страны-агрессора РФ.

"И поэтому Пригожин последние полгода постоянно говорил о том, что генералы плохо справились с войной. И после того, если бы у Пригожина все получилось, а Путин пошел бы ему навстречу, то все пропагандисты говорили, что, мол, президент наказал военных, которые не справились с войной в Украине, поэтому пришлось войну останавливать. И это было бы правдой", ‒ сказал он.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

27 июня стало известно, что в Беларусь прилетел самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Telegram-канал СВР писал, что Пригожин якобы сделал предложение Лукашенко обеспечить защиту от возможных посягательств на территориальную целостность со стороны нынешнего российского руководства, но чёткого ответа не получил.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что военные Беларуси получат от "вагнеровцев" "ценный опыт".

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