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Эксперт объяснил, почему колоссальные потери в войне в Украине не останавливают оккупантов

4 мая 2022, 01:31

За первую неделю войны в Украине РФ потеряла столько же личного состава и техники, сколько за 10 лет в Афганистане. Но это мало влияет на общество России.

Путин, война, россияне
Российская пропагандистская машина скрывает настоящие потери в войне / Коллаж фото Reuters

Потери России в войне против Украины велики, но судить о корректности цифр, которые озвучиваются, тяжело, поскольку в любых войнах каждая сторона собственные потери занижает, а потери врага - завышает.

Об этом сказал во время чата на Главреде писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Насколько завышены потери россиян - сказать сложно, но они действительно велики. Впрочем, с определенными данными можно согласиться. Например, несколько дней назад The ​​Economist написал, что Россия за сутки войны в Украине потеряла столько людей, сколько за всю войну в Сирии. Также известно, что за первую неделю войны в Украине Россия потеряла почти столько личного состава и техники, сколько за десять лет войны в Афганистане", - отметил эксперт.

Бадрак добавил, что российская пропагандистская машина не позволяет донести эти данные до российского общества.

"Плюс сказывается и то, что вся российская армия – рабоче-крестьянская. В большинстве своем ее составляют люди, которые жили на грани бедности и имеют очень низкий уровень интеллекта. Потому и получилось так, что в Украину зашли варвары, которые ведут себя как животные. В принципе это был один из расчетов высшего российского руководства, но и это России не помогло", - сказал он.

Читайте также"Убитых очень много": Арестович рассказал о потерях оккупантов в УкраинеВоенный эксперт считает, что хотя потери РФ в войне и велики, но этот аспект мало влияет на российское общество.

"Российское общество - как бандерлоги, которых загипнотизировал удав", - отметил Бадрак.

Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 3 мая потери российской армии в полномасштабной войне против Украины превысили 24 тысячи солдат.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 24200 (+400) человек ликвидированы,
  • танков ‒ 1062 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 475 (+16) ед,
  • РСЗО - 162 (+10) ед,
  • средств ПВО - 80 (+0) ед,
  • самолетов – 194 (+0) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед,
  • корабли /катера - 10 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20),
  • специальная техника – 38 (+0),
  • крылатые ракеты – 84 (+0).

Как писал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ несут большие потери, но их гораздо меньше, чем в войсках России.

По его словам, потери врага колоссальные. Российские военные подразделения проводят классическую наступательную операцию, а украинская армия защищается. Командование наших войск знает, что нужно делать. Ни одно из соединений или подразделений ВСУ не разгромлено.

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