Эксперт объяснил, почему колоссальные потери в войне в Украине не останавливают оккупантов

За первую неделю войны в Украине РФ потеряла столько же личного состава и техники, сколько за 10 лет в Афганистане. Но это мало влияет на общество России.
Потери России в войне против Украины велики, но судить о корректности цифр, которые озвучиваются, тяжело, поскольку в любых войнах каждая сторона собственные потери занижает, а потери врага - завышает.
Об этом сказал во время чата на Главреде писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
"Насколько завышены потери россиян - сказать сложно, но они действительно велики. Впрочем, с определенными данными можно согласиться. Например, несколько дней назад The Economist написал, что Россия за сутки войны в Украине потеряла столько людей, сколько за всю войну в Сирии. Также известно, что за первую неделю войны в Украине Россия потеряла почти столько личного состава и техники, сколько за десять лет войны в Афганистане", - отметил эксперт.
Бадрак добавил, что российская пропагандистская машина не позволяет донести эти данные до российского общества.
"Плюс сказывается и то, что вся российская армия – рабоче-крестьянская. В большинстве своем ее составляют люди, которые жили на грани бедности и имеют очень низкий уровень интеллекта. Потому и получилось так, что в Украину зашли варвары, которые ведут себя как животные. В принципе это был один из расчетов высшего российского руководства, но и это России не помогло", - сказал он.
Читайте также"Убитых очень много": Арестович рассказал о потерях оккупантов в УкраинеВоенный эксперт считает, что хотя потери РФ в войне и велики, но этот аспект мало влияет на российское общество.
"Российское общество - как бандерлоги, которых загипнотизировал удав", - отметил Бадрак.
Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 3 мая потери российской армии в полномасштабной войне против Украины превысили 24 тысячи солдат.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 24200 (+400) человек ликвидированы,
- танков ‒ 1062 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 475 (+16) ед,
- РСЗО - 162 (+10) ед,
- средств ПВО - 80 (+0) ед,
- самолетов – 194 (+0) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед,
- корабли /катера - 10 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20),
- специальная техника – 38 (+0),
- крылатые ракеты – 84 (+0).
Как писал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ несут большие потери, но их гораздо меньше, чем в войсках России.
По его словам, потери врага колоссальные. Российские военные подразделения проводят классическую наступательную операцию, а украинская армия защищается. Командование наших войск знает, что нужно делать. Ни одно из соединений или подразделений ВСУ не разгромлено.
Другие новости:
- ВСУ ярко приняли незваных "гостей" из Бурятии: "стали удобрением для украинского чернозема"
- Работают ВС ВСУ: оккупанты остались без "Форпоста" за 7 млн долларов и семи "Орланов"
- "Сейчас идет 1941 год": раненый оккупант признал мощь ВСУ и рассказал о проблемах путинской армии
- Ракета убила, когда бежал предупредить пожилых: отец рассказал о гибели 14-летнего сына в Одессе