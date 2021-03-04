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Эксперт объяснил, зачем Зеленскому бить по Медведчуку и Порошенко

4 марта 2021, 08:34
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Как считает эксперт, Петр Порошенко сделал все так, чтобы не оказаться под санкционным либо каким-то иным ударом со стороны нынешних властей Украины.

Порошенко, Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украина Владимир Зеленский ввел санкции против кума президента РФ Владимира Путина нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, чтобы получить овации от миллионов украинцев. С нардепом Петром Порошенко провернуть похожий финт не получится. Такое мнение в интервью порталу Газета.юа высказал эксперт и политический обозреватель Леонид Швец.

"В любом финале актера Зеленского ‒ аплодисменты и овации. Ему надо, чтобы люди улыбались. Как к этому прийти, он ищет. Большая часть украинцев не любят Порошенко. Многие ненавидит Медведчука. Что нужно сделать для аплодисментов? Политически ударить по обоим", ‒ сказал он.

По мнению Швеца, Петр Порошенко сделал все так, чтобы не оказаться под санкционным ударом.

"С Медведчуком тоже было бы непросто, если бы пошли по судам. А взяли санкциями. Это политико-правовое решение. Этот прием будут использовать и дальше, потому что понравилось. Не надо большой доказательной базы. С Порошенко так не получится. Он кто угодно, но не государственный изменник. Надеялись подсечь его на торговле с врагом. Но такие вещи прячут мощные юристы. Из-за испуга он перевел Прямой из фиктивной собственности в реальную. Этот шаг может быть для него опасным. У Порошенко есть скелеты в шкафу. А Зеленский никогда не скрывал, что хочет, чтобы Порошенко был наказан", ‒ сказал обозреватель.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Известный эксперт и политический обозреватель Юрий Романенко утверждал, что недавние действия президента Владимира Зеленского (в первую очередь ‒ санкции против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK) нанесут серьезный удар по электоральным перспективам экс-президента Петра Порошенко.
  • До того Зеленский выдвигал Порошенко претензии в том, что агенты российской пропаганды в последние дни перекочевали на принадлежащие ему каналы.
Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук новости Украины
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