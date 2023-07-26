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Эксперт пояснил, стоит ли надеяться Украине на вильнюсские гарантии от НАТО

Дмитрий Видоменко
26 июля 2023, 03:40
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Главное, считает эксперт Тарас Загородний - это чтобы НАТО оказывало Украине весомую помощью оружием.
Загородний, Украина, НАТО
Эксперт Тарас Завгородний считает, что в конечном счете Украина должна оказаться в НАТО / коллаж Главред, фото УНИАН и facebook.com/navy.mil.gov.ua

Вряд ли гарантии, которые НАТО предоставило Украине, похожи на те, которые Альянс предоставил Финляндии и Швеции. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Начну с последнего вопроса – нет, пока не похожи. Финляндии и Швеции США, Британия и Франция давали ядерные гарантии. Потому пока что гарантии Украине не похожи на это. Но мы и не Финляндия или Швеция, мы пока в другой ситуации. То, что на Западе начали разговор о прямых гарантиях, это уже хорошо. Дальше все зависит от наполнения и от того, что мы будем требовать. Запад ведь тоже не хочет ни за кого дополнительно впрягаться и платить деньги. В этом мире успешные нации любят только себя, а с другими дружат либо по необходимости, либо за деньги", ‒ сказал он.

Эксперт считает, что в конечном итоге Украина должна оказаться в НАТО.

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"Готовы ли США подписать какую-то бумажку типа Будапештского меморандума, которая ничего не будет значить для них? Готовы, да хоть завтра! Потому что так они снизят издержки. Но Украине это неинтересно, а потому все зависит от нас. А если параллельно с разговором о гарантиях Украина еще и будет долбить Москву и европейскую часть России ракетами, я вас уверяю, переговоры пойдут веселее. Заявление о гарантиях безопасности – это хорошо, как первый этап. Дальше будет подписание. А вот наполнение уже будет зависеть от нас. Все равно конечной точкой этого процесса должно стать вступление Украины в НАТО. Ведь так или иначе это самый удачный союз, который доказал свою эффективность", ‒ сказал он.

Главное, считает эксперт, чтобы НАТО оказывало Украине весомую помощью оружием.

"Если мы пока что останавливаемся на израильской модели, это будет значить 3-10 миллиардов долларов помощи в год, не кредитов. Например, помощи вооружениями и самолетами F-16 или F-35. Мы можем взять платформу F-16, поставить там свою авионику и установить ракеты, способные бить по России. У Запада наверняка будут условия, то есть он даст оружие, но при этом будут ограничения. F-16 будут летать, не залетая на территорию России, а вот ракеты, которые будут запускаться с F-16 и долбить по РФ, будут уже украинского производства. Так соглашения будут соблюдены. Хорошо, что в Вильнюсе нам дали гарантии, по крайней мере, по вооружению, то есть по долгосрочной поддержке. Это тот костыль, который позволяет нам скакать хотя бы на одной ноге. Вторая нога – это наш ВПК, с ним можно будет уже и ходить, и бегать, и играть в футбол. Мир устроен цинично. И Запад с большим удовольствием ничего не будет делать. Но это не в наших интересах. Запад предоставляет нам

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе, который состоялся 11-12 июля, страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству. Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией. По мнению гаранта, в самом Альянсе должны быть заинтересованы в евроатлантической интеграции Украины не меньше, чем сам Киев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пока не может получить приглашения в НАТО. Госсекретарь не видит такой возможности, пока идет война с оккупантом Россией. Однако Альянс будет усиливать Киев для того, чтобы Украина смогла приблизиться к стандартам НАТО.

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