Эксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" Зеленского

РФ попытается "сбить" Владимира Зеленского компроматом, считает эксперт / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний спрогнозировал, что Российская Федерация точно отреагирует на санкции в Украине против кума президента РФ и главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука, поскольку вызов брошен лично российскому лидеру.

Российская сторона попытается "сбить" президента Владимира Зеленского с помощью компромата, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что РФ имеет достаточно ресурсов, чтобы вбросить компромат на украинского лидера.

"Скорее всего, разразится "война компроматов", которой попытаются "сбить" Зеленского… Москву устроит любой "двіжняк" в Украине, сопровождающийся хаотизацией политической жизни", – добавил эксперт.

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