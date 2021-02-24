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Эксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" Зеленского

24 февраля 2021, 05:20
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Санкции в Украине против Медведчука могут спровоцировать "войну компроматов", предупредил эксперт.

Россия попытается сбить Зеленского компроматом, полагает эксперт
РФ попытается "сбить" Владимира Зеленского компроматом, считает эксперт / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний спрогнозировал, что Российская Федерация точно отреагирует на санкции в Украине против кума президента РФ и главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука, поскольку вызов брошен лично российскому лидеру.

Российская сторона попытается "сбить" президента Владимира Зеленского с помощью компромата, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что РФ имеет достаточно ресурсов, чтобы вбросить компромат на украинского лидера.

"Скорее всего, разразится "война компроматов", которой попытаются "сбить" Зеленского… Москву устроит любой "двіжняк" в Украине, сопровождающийся хаотизацией политической жизни", – добавил эксперт.

Санкции против Виктора Медведчука в Украине – что нужно знать

  • В начале февраля Владимир Зеленский поставил подпись под указом, которым в стране на пять лет вводятся санкции против "медведчуковских" телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Каналы лишились лицензий и были заблокированы. В Кабмине поделились, что эти СМИ опосредствованно финансировала РФ.
  • Потом Совет национальной безопасности и обороны решил наказать санкциями Виктора Медведчука и его жену – телеведущую Оксану Марченко – за финансирование терроризма.
  • Под ограничительными мерами оказалось имущество Марченко и Медведчука, в частности присвоенный трубопровод. Зеленский уже ввел ограничительные меры в действие.

Владимир Зеленский компромат Виктор Медведчук Тарас Загородний
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