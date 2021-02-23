Из-за санкций против Медведчука в Украине подорожает топливо – эксперт

Из-за наказания Виктора Медведчука в Украине подорожает дизтопливо, считает политолог / УНИАН

Директор аналитического центра Третий сектор – политолог Андрей Золотарев, спрогнозировал, что власти России устроят Украине последствия санкций против Виктора Медведчука – главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента РФ Владимира Путина.

Санкции против Медведчука повлекут подорожание дизельного топлива, и из-за них значительно возросла вероятность обострения ситуации на Донбассе, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что ограничительными мерами был нарушен баланс, который сформировался во время президентства Петра Порошенко, когда на фоне "заклинаний" про "Армію, мову, віру" Киев покупал российские энергоносители и торговал с РФ.

"Это (санкции против кума Путина – Ред.) отразится и на ценниках на заправках (дизельное топливо станет дороже), и на ситуации на Донбассе... Последствия – неизбежны, потому что Зеленский (президент Владимир Зеленский – Ред.) сломал баланс, который был сформирован при Порошенко…", – заявил Золотарев.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал ответ России Украине на санкции против МедведчукаВоенный эксперт – полковник запаса Олег Жданов – тоже полагает, что из-за ограничительных мер ситуация на части востока Украины обострится.

"…количество обстрелов… будет увеличиваться, а их качество будет меняться – возможным становится применение артиллерии для нанесения украинской стороне максимальных потерь. Это неприемлемо для Зеленского: каждый убитый или раненый солдат – это удар по рейтингу…", – поделился Жданов с Главредом.

Санкции в Украине против Виктора Медведчука – что нужно знать

Владимир Зеленский в начале февраля поставил подпись под указом, которым на пять лет санкции вводятся против "медведчуковских" телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne. Каналы лишили лицензий и заблокировали.

В Кабмине сообщали, что эти каналы опосредствованно финансировала Россия.

Позже Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Виктора Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – за финансирование терроризма.

Под санкции попало имущество Медведчука и Марченко, в частности участок трубопровода Самара-Западное направление, который присвоил кум Путина.

Зеленский уже подписал указ о введении ограничительных мер.

Справка. По состоянию на 22 февраля средняя стоимость дизельного топлива в Украине составляла 26,43 грн, сообщает minfin.com.ua.