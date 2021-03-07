Эксперт рассказал о планах России по эскалации на Донбассе

Когда может произойти эскалация на Донбассе / Фокус

Эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рассказал, как собирается действовать Россия в отношении Донбасса.

"По состоянию на вчера у нас зафиксировано до 10 различных нарушений режима тишины. Это и 120-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы. Вместе с тем мы должны правильно реагировать на те заявления, которые делает Россия, хотя и устами руководителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Мы должны понимать: ясно, что пробуют так, как с Крымом — взять и посмотреть, как мы будем реагировать. Если мы реагируем "неправильно", ясно, что они будут делать дальнейшие шаги", — сказал он.

При этом, по словам Козия, Россия сейчас не готова усугублять конфликт.

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"Я далек от мысли, что Россия сегодня готова к более мощной эскалации, чем какая есть сегодня. Я не думаю, что российский народ готов воевать, даже военнослужащие. Потому что сопротивление они уже получили, они уже четко понимают, что такое "груз 200", как он выглядит, что такое безымянное захоронение, где вместо фамилии и имени только номер", — сказал эксперт, передает Украина 24.

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