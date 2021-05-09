Эксперт рассказал о водном коллапсе в Крыму и дал мрачный прогноз

Оккупанты довели Крым до засухи / УНИАН

Запасов воды в захваченном Россией Крыму в последнее время на самом деле стало несколько больше, заявил специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон.

Однако, его словам, переломный момент так и не наступил, сообщает Крым.Реалии.

Эксперт уточнил, что за последние две недели, действительно, по всем водохранилищам наблюдается улучшение ситуации, площадь зеркала в них увеличивается.

"Особенно это характерно для крупных водохранилищ, в том числе и Чернореченского. Больше всех в процентном соотношении наполнилось Белогорское, и его нынешний объем даже превышает тот, который мы наблюдали в 2020 году. Однако, если сравнивать состояние большинства водохранилищ с положением дел в 2020-м, то все же практически для всех из них площадь зеркала меньше, чем год назад", - отметил он.

По словам специалиста, хуже всего ситуация в Симферопольском водохранилище и связал это с тем, что осадки весной выпадали в Крыму неравномерно.

"По процентному соотношению за последние две недели воды сюда набралось меньше всего по сравнению с другими. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, она самая неблагополучная, так как воды в 2021-м все-таки намного меньше", - добавил Гапон.

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Прекращение водоснабжения Крыма Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

