Эксперт рассказал, останутся ли украинцы без света и тепла на пике похолодания

В Украине могут вернуть веерные отключения электроэнергии / pixabay

В Украине заговорили о верных отключениях света, и график таких отключений даже передали в Офис президента.

Эксперт по энергетике Валентин Землянский прокомментировал ситуацию и рассказал, что ждет украинцев.

"Это всем известно, и об этом говорит оператор Укрэнерго. Вообще есть несколько уровней опасности. Первая - это когда при нехватке электроэнергии начинают отключатся промышленные предприятия, но по большому счету, диспетчера боятся брать на себя ответственность и ждут, когда автоматика сама отключится. Но, по факту должны отключать промышленные предприятия, а потом уже, то что мы называем веерными отключениями. И если не получится маневрировать, тогда уже блэкаут", - сказал Землянский в интервью UkrLife.TV

По его словам, чтобы не допустить блэкаута, применяются такие веерные отключения света.

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Также эксперт говорит, что ряд ошибок привели к сложной ситуации в сфере электроэнергетики, в том числе и политические.

"Когда в Украину пришли холода, атомные блоки стояли в ремонте, и получилось так, что угля ушло больше чем предполагалось, и заменить было нечем", - говорит эксперт.

Отметим, 3 февраля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опубликовала тревожное сообщение, в котором заявила, что ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) критическая.

По информации комиссии, ежедневное сокращение запасов угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, что в свою очередь может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.

Это значит введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей, которое называют веерным отключениям.

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