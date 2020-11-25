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Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене

25 ноября 2020, 08:10

США могут увеличить военную помощь Украине, полагает полковник запаса.

Эксперт полагает, что во время президентства Байдена США могут увеличить помощь Украине – Байден Украина
Во время президентства Джозефа Байдена США могут увеличить помощь Украине, полагает эксперт / Reuters

Военный эксперт – полковник запаса Олег Жданов – спрогнозировал, что в США во время президентства демократа Джозефа Байдена политика Вашингтона относительно Украины не изменится, но может увеличиться военно-техническая и финансовая помощь.

При Байдене риторика противостояния Российской Федерации усилится, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник добавил, что с 2015 года в бюджет США закладывалась стандартная военная помощь Украине – 250 миллионов долларов – так было во время президентства Барака Обамы и при Дональде Трампе.

Жданов подчеркнул, что на сегодняшний день главным лоббистом интересов украинского государства является Конгресс США.

"Последние четыре года мы наблюдали, как Конгресс боролся с президентом Трампом: Трамп настаивал, что нужно дружить с Россией, что она хорошая, а Конгресс, в свою очередь, высказывал противоположную точку зрения и продавливал выгодные для Украины решения в сфере военно-технической и финансовой помощи, а также передачи вооружения", – сказал полковник.

Эксперт добавил, что после вступления Байдена на должность президента США вектор американского лидера и вектор Конгресса относительно поддержки независимости Украины от РФ будет одинаковым.

Читайте такжеОзвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена – CNN"Думаю, что после победы Байдена и поддержка, и военная помощь Украине увеличатся…", – спрогнозировал собеседник.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

Дональд Трамп Олег Жданов Джозеф Байден выборы в США
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