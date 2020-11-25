Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене

Во время президентства Джозефа Байдена США могут увеличить помощь Украине, полагает эксперт / Reuters

Военный эксперт – полковник запаса Олег Жданов – спрогнозировал, что в США во время президентства демократа Джозефа Байдена политика Вашингтона относительно Украины не изменится, но может увеличиться военно-техническая и финансовая помощь.

При Байдене риторика противостояния Российской Федерации усилится, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник добавил, что с 2015 года в бюджет США закладывалась стандартная военная помощь Украине – 250 миллионов долларов – так было во время президентства Барака Обамы и при Дональде Трампе.

Жданов подчеркнул, что на сегодняшний день главным лоббистом интересов украинского государства является Конгресс США.

"Последние четыре года мы наблюдали, как Конгресс боролся с президентом Трампом: Трамп настаивал, что нужно дружить с Россией, что она хорошая, а Конгресс, в свою очередь, высказывал противоположную точку зрения и продавливал выгодные для Украины решения в сфере военно-технической и финансовой помощи, а также передачи вооружения", – сказал полковник.

Эксперт добавил, что после вступления Байдена на должность президента США вектор американского лидера и вектор Конгресса относительно поддержки независимости Украины от РФ будет одинаковым.

Читайте такжеОзвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена – CNN"Думаю, что после победы Байдена и поддержка, и военная помощь Украине увеличатся…", – спрогнозировал собеседник.

Ранее сообщалось, что в США на выборах президента Джозеф Байден набрал больше голосов, чем действующий американский лидер Дональд Трамп.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако не смирился с поражением и пригрозил крупным судебным иском.

Байден уже обсудил вопрос Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.