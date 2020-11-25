Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене

США могут увеличить военную помощь Украине, полагает полковник запаса.
Военный эксперт – полковник запаса Олег Жданов – спрогнозировал, что в США во время президентства демократа Джозефа Байдена политика Вашингтона относительно Украины не изменится, но может увеличиться военно-техническая и финансовая помощь.
При Байдене риторика противостояния Российской Федерации усилится, рассказал эксперт во время чата на Главреде.
Собеседник добавил, что с 2015 года в бюджет США закладывалась стандартная военная помощь Украине – 250 миллионов долларов – так было во время президентства Барака Обамы и при Дональде Трампе.
Жданов подчеркнул, что на сегодняшний день главным лоббистом интересов украинского государства является Конгресс США.
"Последние четыре года мы наблюдали, как Конгресс боролся с президентом Трампом: Трамп настаивал, что нужно дружить с Россией, что она хорошая, а Конгресс, в свою очередь, высказывал противоположную точку зрения и продавливал выгодные для Украины решения в сфере военно-технической и финансовой помощи, а также передачи вооружения", – сказал полковник.
Эксперт добавил, что после вступления Байдена на должность президента США вектор американского лидера и вектор Конгресса относительно поддержки независимости Украины от РФ будет одинаковым.
Читайте такжеОзвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена – CNN"Думаю, что после победы Байдена и поддержка, и военная помощь Украине увеличатся…", – спрогнозировал собеседник.
- Ранее сообщалось, что в США на выборах президента Джозеф Байден набрал больше голосов, чем действующий американский лидер Дональд Трамп.
- Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако не смирился с поражением и пригрозил крупным судебным иском.
- Байден уже обсудил вопрос Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.