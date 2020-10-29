Эксперт спрогнозировал, на что пойдет власть Украины ради сохранения безвиза

По мнению специалиста, у властей страны в ситуации, которая сложилась после решения Конституционного суда, коридор действий неширок.
Письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной о том, что недавнее решение Конституционного суда по антикоррупционному законодательству может стать основанием для временного прекращения действия безвизового режима Евросоюза с Украиной не является его реальной отменой.
Об этом в комментарии Главреду заявил эксперт по конституционному праву и политике Богдан Бондаренко.
"Безусловно, именно система е-декларирования и ответственность за нее была одним из тех элементов, за которые Украине дали безвиз. Письмо ЕС говорит пока только о том, что им известно о решении КСУ. Но никакие процедуры по отмене безвизового режима еще не начинались. Насколько серьезна угроза отмены безвиза - сейчас не скажет никто. Проблема для Украины заключается в том, что решение Конституционного суда отменить нельзя - политические органы не имеют таких полномочий. Это не тот случай, когда президент просто не подписывает спорный законопроект Рады и о нем все забывают", ‒ заявил он.
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По мнению Бондаренко, у официального Киева в сложившейся ситуации вариантов для ее исправления немного - необходимо внести в парламент новый законопроект, где будет учтена позиция КСУ. Но в этом случае уголовная ответственность за обман в декларации будет грозить не всем.
"Позиция КСУ состоит в том, что уголовное наказание за недостоверное декларирование само по себе является давлением на судей. Но, если эту позицию учтут полностью, получится, что "криминализацию" недостоверного декларирования Украина вернет – однако эта "криминализация" не будет распространяться на судей", ‒ сказал Бондаренко и уточнил, что статья о недостоверном декларировании может так и остаться "некриминализированной" и это мало что изменит, так как она и раньше не работала – за 2 последних года так никого и не посадили.
"Потому теперь вопрос в оперативности действий властей и адекватности законодательной инициативы, которая может быть внесена. Реакция президента путем совещания в СНБО может и правильная, учитывая сложность вопроса, но в целом ломать решение суда с помощью СНБО недопустимо", ‒ подытожил он.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларации государственных служащих.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что такое решение может привести к серьезным проблемам с безвизовым режимом Украины и Евросоюза, а также отразится на планах вступления государства в ЕС.
- В Офисе президента заверили, что глава государства Владимир Зеленский воспользуется своим правом на законодательную инициативу с целью восстановления работы антикоррупционного законодательства.
- НАПК 28 октября в 18:00 закрыло реестр электронных деклараций. Агентство больше не имеет права их проверять из-за решения КСУ.
- В Евросоюзе заявили, что решение КСУ по законодательству в сфере борьбы с коррупцией может повлиять на финансовое сотрудничество Киева и Брюсселя.