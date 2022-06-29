Елена Зеленская расплакалась из-за убитых украинских детей: трогательное видео покоряет TikTok

Елена Зеленская / соцсети

Видео с первой леди Украины Еленой Зеленской стало вирусным в сети. Трогательный ролик, на котором супруга президента Владимира Зеленского расплакалась во время речи о погибших детях из-за войны России.

На фоне автор включил музыкальное сопровождение, придавшее эмоциональности словам первой леди.

Видео разместили на платформе TikTok, где оно уже набрало более 600 тысяч просмотров.

В своих Instagram-stories видео с первой леди разлетелось среди украинских звезд.

Елена Зеленская попросила лидеров стран-партнеров приложить максимум усилий для того, чтобы дети в Украине больше не погибали из-за России.

Во время выступления первая леди не сдержала слезы.

За 4 дня трогательные кадры собрали около 695 тысяч просмотров, почти 100 тысяч лайков и 1100 комментариев.

"Болит душа и сердце плачет", "Искреннее, болезненное обращение. Слова прошли через сердце", "Это слова каждой мамы в Украине", "Мы все плачем", – пишут в сети.

По состоянию на 29 июня российские военные преступники убили 341 ребенка. Более 968 детей пострадали, сообщили в официальном Telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

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