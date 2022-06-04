Прикрывалась руками и плакала: Елена Зеленская в траурном костюме едва не разрыдалась

Елена Зеленская / соцсети

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила возле Софии Киевской в честь Дня памяти детей, погибших из-за российской агрессии и поразила публику траурным образом.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена 4 июня опубликовала фото, где почтить память детей.

"В Софии рядом стояли дипломаты из разных стран и близкие детей, которых больше нет. Расстрелянных в эвакуационных машинах. Убитых обломками. Отобранных дикой российской агрессией. Навсегда. Страшное слово. Страшная его неумолимость. Не знаю, что чувствовали дипломаты, бросать украинских детей один на один с войной - ради тех, кого уже нет. Делать все для защиты тех, кто еще жив. Больно даже представить, что чувствуют родители. Все банальные слова здесь лишние. Хотелось просто обнять, подержать за руку", - прокомментировала встречу Елена.

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На фото видно, что для встречи с высокопоставленными гостями первая леди выбрала элегантный, но траурный образ, состоящий из черных брюк с высокой талией, черного пиджака-кимоно, коричневой блузки и лаковых лоферов.

Позже Зеленская поделилась видео, на котором произносит речь. На кадрах видно, что жена главы государства очень волнуется.

В некоторых моментах Елена едва сдерживает слезы, говоря о погибших.

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