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Елена Зеленская рассказала, когда последний раз лично видела президента и что ему сказала

13 апреля 2022, 21:14

Сейчас общаются супруги исключительно по телефону.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / Офис президента

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что старается работать над повышением осведомленности всего мира об ужасах, которые совершают оккупанты.

В новом интервью для CNN Елена Зеленская рассказала, что в первую очередь направила все свои силы и ресурсы на помощь детям, пострадавшим от войны.

Она связалась с первыми леди европейских стран, чтобы те помогли вывезти из Украины онкобольных деток, а также тяжелобольных и предоставить им необходимое лечение.

Также Зеленская поделилась, что не виделась с мужем с первого дня войны. Это сделано, чтобы обезопасить ее и детей, а также, чтобы российские военные не смогли шантажировать президента Украины, используя его семью. Сейчас общаются супруги исключительно по телефону.

Журналисты CNN поинтересовались, видела ли Елена ту часть личности мужа, который сейчас восхищаются миллионы людей в мире.

"Я всегда знала, что он был и будет для меня надежной опорой. Потом он стал прекрасным отцом и опорой для нашей семьи. И теперь он показал те же черты. Он не изменился. Просто теперь больше людей видят его моими глазами", - говорит Зеленская.

Елена Зеленская вместе с детьми она приняла решение остаться в Украине и помогать своему народу.

Журналистам она ответила, что сейчас каждый украинец – мишень для россиян.

"Те, кто погиб от российской ракеты при попытке эвакуации из Краматорска, не были членами президентской семьи, они были просто украинцами. Так что цель номер один для врага - все мы", - отметила первая леди Украины.

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Зеленская призналась, что украинцы до последнего не верили в то, что Россия начнет полномасштабное военное вторжение. Но сейчас она очень горда за свою нацию, которая не превратились в "испуганную толпу", а стала организованным сообществом.

Исчезли политически разногласия и противоречия, все объединились, чтобы защитить свой дом. Поэтому Зеленская часто использует свои соцсети, чтобы рассказать истории о наших женщинах, их храбрости и силе.

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