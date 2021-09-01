Елена Зеленская в элегантном и стильном наряде вышла в свет в США

Елена Зеленская / Фото president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в США появилась на публике в восхитительном деловом образе.

Супруга президента выбрала темно-синий наряд и массивные украшения. Фото Елена Зеленская опубликовала на странице в Instagram.

Первая леди вышла в свет в темно-синем платье длины миди, которое подчеркнула коричневым поясом, и туфлях-лодочках. Завершило образ массивное ожерелье на шее.

Волосы Зеленская решила распустить, сделав аккуратную укладку, в макияже она предпочла нюдовый вариант с акцентом на глаза.

Елена Зеленская восхитила украинцев нежным образом/ Фото president.gov.ua

Отметим, в ходе рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена посетили Маунт-Вернон – поместье первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона. Первая леди сообщила о запуске здесь украиноязычного аудиогида – 31-го в рамках ее проекта.

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"Я очень ценю то, что мы налаживаем тесную связь с США именно через исторический контекст и "мягкую силу", о которой все сейчас так много слышат и говорят. Культурная дипломатия не знает границ и пределов, это путь постепенных, но действенных изменений через каналы, которые доступны каждому из нас: историю, культуру, искусство", - отметила Зеленская.

"Очень рада, что теперь аудиогид будет работать и в Соединенных Штатах, где каждый украинец или тот, кто интересуется нашим языком, сможет услышать историю первого президента этой великой страны на украинском", - добавила супруга президента.

Фото president.gov.ua

Фото president.gov.ua

Справка. Сеть украиноязычных аудиогидов – часть проекта культурной дипломатии, который реализует первая леди Украины. Главной его целью является распространение украинского языка и усиление имиджа страны на международной арене. Сегодня украиноязычные аудиогиды работают в Лондонском Тауэре, Версале, галерее Альбертина, дворце Долмабахче, Музее Ваза и других ведущих институциях мира.

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Как сообщал Главред, у первой леди Украины отдельная отдельная программа в рамках рабочего визита в США.

В Вашингтоне Владимир Зеленский с супругой будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом состоится поездка в Калифорнию.