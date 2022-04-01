УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

ЕС признает Украину кандидатом на членство и обещает помощь в восстановлении

1 апреля 2022, 22:07

Евросоюз примет участие в послевоенном восстановлении Украины, подчеркнула Роберта Мецола.

Евросоюз
/ УНИАН

Европейский Союз признает Украину кандидатом в члены ЕС, заявила глава Европейского парламента Роберта Мецола.

Как подчеркнула она в ходе брифинга в Киеве, Евросоюз примет участие в послевоенном восстановлении Украины.

"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", — сказала она в ходе брифинга с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Новость обновляется.

viber
Реклама
Популярное
Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуПриметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в беду Астролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в миреАстролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в мире Поздравления с Теплым Алексеем – прикольные, христианские и короткиеПоздравления с Теплым Алексеем – прикольные, христианские и короткие Сочные отбивные с хрустящей корочкой: всего один секретный ингредиент сделает мясо восхитительнымСочные отбивные с хрустящей корочкой: всего один секретный ингредиент сделает мясо восхитительным Раскрыты уникальные свойства лимона: известный диетолог настоятельно рекомендует есть его каждый деньРаскрыты уникальные свойства лимона: известный диетолог настоятельно рекомендует есть его каждый день

Последние новости

22:07

ЕС признает Украину кандидатом на членство и обещает помощь в восстановлении

22:02

Шкарлет рассказал, какие предметы войдут в состав ВНО-2022

21:55

РФ нанесла авиаудар по Одесской области: есть пострадавшиеВидео

21:52

Аркадий Бабченко. Ядерного апокалипсиса не будетВидеоблоги

21:36

Расследователи обнародовали главную тайну Кремля и ПутинаВидео

Реклама
21:32

Под Киевом Нацгвардия зачистила оккупантов: уничтожила орков вместе с бронетехникойФотоВидео

21:18

Войска РФ начинают оккупировать центральную часть Сумской области

20:57

В руках Путина прекращение войны в Украине - МИД Германии

20:49

Выйдет победителем и получит репарации: астролог назвала самое благоприятное время для УкраиныВидео

20:38

"Это может быть на всей территории РФ": Данилов о взрывах в БелгородеВидео

20:17

Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая - Данилов

19:58

Почему банки списывают задолженности по кредитам - разъяснение

19:46

В Энергодаре оккупанты допрашивают местных с применением физического давления - ГенштабВидео

19:42

Около 134 тысяч срочников и 100 тысяч резервов: эксперт оценил ситуацию с наступлением РФ на Донбасс

19:36

Пескова прямо спросили, болен ли Путин раком

19:34

Буча свободна от оккупантов: ВСУ продолжают гнать нечисть подальше от КиеваВидео

19:34

Патриотизм гопников: почему России никогда не выиграть войну в Украинемнение

19:29

Освобождены 86 украинских героев, из них - 15 женщин: в Запорожской области состоялся обмен пленнымиВидео

19:26

Эрдоган заявил Путину, что переговоры "вселили надежду на мир"

19:12

Лукашенко с бредом о "превентивном ударе" попал на Україна має талант - Решетник и Притула едва сдержали слезыВидео

Реклама
19:08

Путин болен: мировые СМИ обсуждают новые диагнозы российского диктатораВидео

18:39

Невероятное везение и удача во всем: названы счастливчики апреля по гороскопу

18:30

Приятный сюрприз во время войны: во Львовской области открыли новое газовое месторождениеВидео

18:27

Украина тотально национализирует имущество России и лиц, которые поддерживают в войне Москву

18:26

"Это никакая не уступка": военный эксперт объяснил сговорчивость России на переговорах в Турции

18:11

"Ракетные удары будут еще долго": эксперт объяснил, на сколько РФ хватит ракет для обстрелов

18:08

Быстрая карма: почему россияне заслужили войну на своей территориимнение

18:01

Сколько будет продолжаться война в Украине: военный эксперт назвал цели КремляВидео

18:00

Рада предварительно признала РФ государством-террористом и запретила ее военную символикуВидео

17:47

Посадили детей в грузовики: разведка рассказала о случаях использования орками детских живых щитов

17:36

Россияне активно присылают ценные данные украинской разведке - офицер ГУРВидео

17:32

Оккупанты хотели 9 мая проводить в Украине "парад победы", но резко передумалиВидео

17:14

Приметы на 3 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:06

Крах ждет Россию уже через пару месяцев: Путину показали, что будет с экономикой из-за санкций – СМИВидео

17:05

Поток гробов не поднимет Россию против Путина: правозащитник сказал, что может свалить диктатора РФВидео

16:55

Бледанс приходится самой мыть унитазы из-за войны в Украине

16:55

Россия будет атаковать до тех пор, пока сможет наступать - военный эксперт Агиль Рустамзаде

16:43

"Нам все в спину будут плевать": оккупанты признали провал в Украине и боятся возвращаться в РФВидео

16:43

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

16:38

Страшное антиславянское оружие, или Почему Путин отправил кадыровцев и бурятов в рыжий лесмнение

Реклама
16:28

В МВД назвали главную санкцию, которая могла бы развалить путинизмВидео

16:26

"Просто все испортили": жена Усика показала разрушенный дом после визита оккупантовВидео

16:14

Пожар на нефтебазе в Белгороде: Кулеба не подтверждает, но и не опровергает "роль Украины"

16:03

"Отъехали всего 700 метров от дома": оккупанты расстреляли мать с ребенком под КиевомВидео

15:59

Серьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 годуВидео

15:52

Как Россия хочет отговорить Европу от поставок оружия Украинемнение

15:42

В Украине предлагают изменить гимн: как он будет звучатьВидео

15:34

Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха

15:13

Планы РФ по наступлению на Донбасс и окружению ВСУ: Арестович рассказал о ситуации

15:10

В Буче оккупанты заминировали кондитерскую фабрику и отравили печеньеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять