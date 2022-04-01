ЕС признает Украину кандидатом на членство и обещает помощь в восстановлении

Евросоюз примет участие в послевоенном восстановлении Украины, подчеркнула Роберта Мецола.
Европейский Союз признает Украину кандидатом в члены ЕС, заявила глава Европейского парламента Роберта Мецола.
Как подчеркнула она в ходе брифинга в Киеве, Евросоюз примет участие в послевоенном восстановлении Украины.
"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", — сказала она в ходе брифинга с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
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Автор: Алексей Тесля