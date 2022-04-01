ЕС признает Украину кандидатом на членство и обещает помощь в восстановлении

/ УНИАН

Европейский Союз признает Украину кандидатом в члены ЕС, заявила глава Европейского парламента Роберта Мецола.

Как подчеркнула она в ходе брифинга в Киеве, Евросоюз примет участие в послевоенном восстановлении Украины.

"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", — сказала она в ходе брифинга с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

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