Еще один переход "устал": в Киеве возле станции метро Героев Днепра рухнул кусок потолка

Инцидент произошел в понедельник, 12 июля, около шести часов утра. К счастью, обошлось без пострадавших. Это уже не первый случай в городе.
В Киеве в подземном переходе возле станции метро Героев Днепра отвалился кусок потолка.
Инцидент произошел в понедельник, 12 июля, около шести часов утра, передает Киев Оперативный.
"Безопасные" подземные переходы. Сегодня около 06:00 в подземном переходе на Героев Днепра сверху отвалился кусок потолка", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщал Главред 22 января в центре столицы произошло ЧП. В так называемой "трубе" — подземном переходе на Майдане Независимости — обрушился потолок.
В результате инцидента чудом никто не пострадал. В этом переходе в центре города обычно очень многолюдно, так как там находится в том числе и вход в метро.
Автор: Анна Багрий