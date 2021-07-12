Еще один переход "устал": в Киеве возле станции метро Героев Днепра рухнул кусок потолка

В подземном переходе отвалился кусок потолка/ facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в подземном переходе возле станции метро Героев Днепра отвалился кусок потолка.

Инцидент произошел в понедельник, 12 июля, около шести часов утра, передает Киев Оперативный.

"Безопасные" подземные переходы. Сегодня около 06:00 в подземном переходе на Героев Днепра сверху отвалился кусок потолка", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал Главред 22 января в центре столицы произошло ЧП. В так называемой "трубе" — подземном переходе на Майдане Независимости — обрушился потолок.

В результате инцидента чудом никто не пострадал. В этом переходе в центре города обычно очень многолюдно, так как там находится в том числе и вход в метро.