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Еще одна смерть в российском плену: не стало украинской журналистки - ГУР

Даяна Швец
10 октября 2024, 20:39
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Пока об обстоятельствах смерти говорить рано, проводится соответствующая работа, чтобы их установить.
Виктория Рощина умерла в плену РФ
Виктория Рощина умерла в плену РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, соцсети

Известная украинская журналистка Виктория Рощина умерла в российском заключении. Пока официального подтверждения со стороны России нет, однако в ГУР эту информацию уже получили - идет проверка.

Что известно о Виктории Рощина?

Виктория Рощина - украинская журналистка, которая работала в нескольких авторитетных украинских медиа. В 2022 году она получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года во время поездки на оккупированные Россией территории. 27 июля 2023 года Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня.

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Как заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Суспільному", журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время. Внештатный автор "Украинской правды" должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными. По словам Юсова, ее должны были этапировать в тюрьму "Лефортово" в Москве, чтобы подготовить возвращение в Украину.

"В ближайшее время она должна была быть дома, для этого было сделано все необходимое", - заявил Юсов.

В то же время руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне отметил, что об обстоятельствах смерти говорить рано, они устанавливаются.

"К сожалению, информация о смерти Виктории подтверждена. Мы знали Викторию. В 2022 году она делала материалы в координационном штабе, поэтому для нас это очень печальная новость и для всей украинской журналистики", - заявил он.

Российский плен - последние новости

Российские оккупанты убивают украинских военных, которые попадают в плен В начале октября появилась новость о том, что россияне жестоко казнили бойцов ВСУ.

Недавно появилась информация о том, что россиянин, который казнил украинских бойцов в Волчанске - в плену ВСУ. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны оккупантами РФ, сообщили в прокуратуре.

К сожалению, в 2024 году произошло 80% всех казней бойцов ВСУ. Также на днях появился отчет верховного комиссара ООН по правам человека, который подтвердил факт казни 10 военнопленных в других местах лишения свободы.

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