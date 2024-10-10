Еще одна смерть в российском плену: не стало украинской журналистки - ГУР

Пока об обстоятельствах смерти говорить рано, проводится соответствующая работа, чтобы их установить.

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Виктория Рощина умерла в плену РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, соцсети

Известная украинская журналистка Виктория Рощина умерла в российском заключении. Пока официального подтверждения со стороны России нет, однако в ГУР эту информацию уже получили - идет проверка.

Что известно о Виктории Рощина? Виктория Рощина - украинская журналистка, которая работала в нескольких авторитетных украинских медиа. В 2022 году она получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике". Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года во время поездки на оккупированные Россией территории. 27 июля 2023 года Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня. видео дня

Как заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Суспільному", журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время. Внештатный автор "Украинской правды" должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными. По словам Юсова, ее должны были этапировать в тюрьму "Лефортово" в Москве, чтобы подготовить возвращение в Украину.

"В ближайшее время она должна была быть дома, для этого было сделано все необходимое", - заявил Юсов.

В то же время руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне отметил, что об обстоятельствах смерти говорить рано, они устанавливаются.

"К сожалению, информация о смерти Виктории подтверждена. Мы знали Викторию. В 2022 году она делала материалы в координационном штабе, поэтому для нас это очень печальная новость и для всей украинской журналистики", - заявил он.

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