Если Беларусь все-таки вторгнется в Украину: эксперт назвал главные цели Лукашенко

Эксперт назвал главные цели Лукашенко в Украине / скриншот

Возможное вторжение Беларуси на территорию Украины будет предназначено для оттягивания сил украинской армии с других участков фронта, а также для перекрытия поставок вооружений с Запада.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Гавреду пояснил, что главной задачей ВСУ будет – не допустить противника Украины вглубь территории Украины.

"Некоторые фантазируют, что часть белорусских войск повернет на Минск, как после 22 июня многие думали, что немецкие солдаты повернут штыки, но немецкие солдаты, набранные в том числе из рабочих, не проявляли абсолютно никакой пролетарской солидарности", - пояснил эксперт.

Золотарев подчеркнул, что белорусская армия и белорусы в целом – дисциплинированные и послушные.

Читайте также"Война против Украины - проигрышный вариант": Золотарев объяснил, готов ли к этому Лукашенко"Да, участие в войне им может тысячу раз не нравиться. Да, они не горят желанием воевать, они низко мотивированы. Но и разворачивать штыки в сторону Минска они не будут. Потому наша задача будет состоять в том, чтобы не дать противнику продвигаться дальше и не распылять силы и ресурсы", - подытожил эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду пояснил, что уже сейчас белорусский диктатор ищет лазейки, чтобы не присоединяться к России в открытой войне против Украины.

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