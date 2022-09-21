Если Путин аннексирует часть Украины, Запад поставит ВСУ оружие дальностью 300 км - СМИ

США и союзники предупредили РФ о последствиях мобилизации и аннексии / Фото Википедия

Если Россия попытается присоединить захваченные части территории Украины, то среди ответных мер Запада будет разрешение ВСУ использовать предоставленное Украине оружие для поражения целей на территории Российской Федерации. Об этом якобы Запад предупредил Кремль, пишет Telegram-канал Генерал СВР.

"Теперь о малой части последствий объявления о присоединении новых территорий и мобилизации. Нам известно, что США и страны-союзники антипутинской коалиции предупредили президента России об ответных мерах в случае попытки присоединения к России части территории Украины. Среди ответных мер Запада будет разрешение Вооруженным силам Украины использовать предоставленное Украине оружие для поражения целей на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Более того, отмечается, что Украине будут предоставлены новые вооружения для поражения целей на расстояние 300 км и более.

"Это лишь малая часть из большого списка последствий идиотских решений Путина", - добавили в Telegram-канале.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" на проведение так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр оборон РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

Пропагандистка Маргарита Симоньян сразу после этого устроила в своем Telegram-канале анонимное голосование. Судя по всему, большинство россияне не в восторге от решения хозяина Кремля "упаковать в пакеты" своих граждан. В частности, 41% подписчиков пропагандистки проголосовали за пункт "Мне страшно".

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