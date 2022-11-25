"Есть два четких правила": Генштаб официально обратился к российским оккупантам

Россиян учат правильно сдаваться в плен / ua.depositphotos.com, скрин

Российские военные в последнее время стали чаще сдаваться в плен, понимая абсурдность войны против Украины. В связи с этим Генштаб опубликовал пропагандистский ролик о том, как правильно и безопасно сдаваться в плен ВСУ.

"Быть военнопленным для российских военных означает, что личный состав ВСУ занимается физическим контролем за ними. Если под прикрытием сдачи в плен открывается огонь по украинским военным, а именно происходит симулирования капитуляции, это классифицируется как вероломство и военное преступление", - говорится в обращении.

Генштаб жалуется, что русские совсем не знают правил войны и не умеют сдаваться в плен. Невыполнение этих правил российскими военнослужащими вызывает в лучшем случае недоумение, а в худшем летальные случаи. Вместе с тем, в официальном ролике Генштаб приветствует усилия россиян в попытках сдаваться в плен, ведь это позволяет сохранить боеприпасы и время украинских бойцов.

Также военные сообщают, что симуляция сдачи в плен приводит к уничтожению симулянтов. Чтобы сдаться в плен Вооруженным силам Украины нужно знать только два четких правила.

"Надо четко выразить свое желание сделать это. Поднять руки и выкрикнуть фразу о сдаче в плен. Не надо выявлять враждебных действий и не надо держать в руках оружие", - заявили в командовании ВСУ.

Скандал с "расстрелянными" пленными россиянами

В середине ноября в сети распространились два видео из Макеевки Луганской области, где россияне симулировали сдачу в плен, после чего были убиты. На первом видео видно, что украинские военные вероятно берут в плен группу людей, одетых в форму россиян. При этом, бойцы ВСУ выглядят расслабленными и не целятся в оккупантов.

На видео видно, как группа россиян выходит из здания с поднятыми руками, неожиданно из-за угла дома появился российский военный, который открыл огонь на поражение по бойцах ВСУ.

Впоследствии на втором видео видны тела по меньшей мере 11 российских военных. Видео вызвало шквал возмущения в соцсетях. Украина и Россия обвинили друг друга, а ООН заявила, что этот эпизод надо расследовать.

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