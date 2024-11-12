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Есть продвижение: РФ готовится к штурму сразу на двух направлениях - детали

Мария Николишин
12 ноября 2024, 02:00
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Сейчас враг пытается наступать малыми пехотными группами.
Есть продвижение: РФ готовится к штурму сразу на двух направлениях - детали
РФ готовит штурм / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы из заявления:

  • РФ накапливает резервы на двух направлениях
  • На Торецком направлении количество штурмов увеличилось
  • На всех направлениях россияне применяют авиацию

В районе Часового Яра и на Северском направлении армия страны-агрессора России собирает силы и накапливает резервы. Вероятно, количество активных боев и штурмов на этих направлениях вскоре возобновится. Об этом сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

"На Торецком направлении количество штурмов увеличилось. А в районе Часового Яра и на Северском направлении до сих пор остается тенденция к тому, что количество штурмов уменьшается. Например, на Северском направлении за минувшие сутки был всего один штурм", - сказала она.

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По её словам, у россиян есть продвижение на Торецком направлении.

"Мы видим, что на Торецком направлении снова возобновилась динамичная ситуация. Сейчас враг пытается наступать малыми пехотными группами, как и раньше. За минувшие сутки было 16 штурмов. И за прошедшие сутки почти 90 человек были уничтожены или ранены в самом Торецке", - отметила пресс-секретарь.

Бобовникова также отметила, что на всех трех направлениях, находящихся в зоне ответственности ОТГ "Луганск", россияне применяют авиацию.

Есть продвижение: РФ готовится к штурму сразу на двух направлениях - детали
Часов Яр / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, российские оккупанты продвигаются на фронте. До Днепропетровской области осталось 9 километров.

В сводке Генерального штаба ВСУ сообщили, что в течение суток противник нанес артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Рясное, Басовка, Новодмитровка, Покровка, Павловка, Александрия, Каменецкая Слобода, Беловоды, Мирополье, Дмитровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Кроме того, несмотря на сложную ситуацию вдоль всей линии фронта Силам обороны Украины удается контратаковать врага. Так на днях ВСУ вернули контроль над отдельными участками на Лиманском направлении.

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Что такое ОТГ "Луганск"?

Оперативно-тактическая группировка "Луганск" (сокращенно - ОТГ "Луганск") - группировка украинского войска и район его действий в рамках войны на Востоке Украины, пишет Википедия.

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