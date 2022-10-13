"Есть три дня": у Зеленского поставили жесткое условие Красному Кресту

Андрей Ермак заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда о теракте в Еленовке была известна.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил четкую позицию Украины к Красному Кресту по теракту в Еленовке.
Руководитель ОП потребовал за три дня направить миссию в колонию в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные.
"Я подчеркнул, что сегодня кричаще важен вопрос относительно того, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах содержания на территории России и на временно оккупированной территории Украины", - заявил Ермак.
По его словам, Украина призвала Комитет, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не будет получено подтверждение со стороны России.
Андрей Ермак заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна, и в комиссию могут войти народные депутаты Украины.
"Мы призываем отправить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения", - подчеркнул руководитель Офиса президента.
Теракт в Еленовке
В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.
Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.
Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.
Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.
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