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"Есть три дня": у Зеленского поставили жесткое условие Красному Кресту

13 октября 2022, 21:20

Андрей Ермак заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда о теракте в Еленовке была известна.

Ермак Украина
Андрей Ермак / УНИАН, Офис президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил четкую позицию Украины к Красному Кресту по теракту в Еленовке.

Руководитель ОП потребовал за три дня направить миссию в колонию в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные.

"Я подчеркнул, что сегодня кричаще важен вопрос относительно того, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах содержания на территории России и на временно оккупированной территории Украины", - заявил Ермак.

По его словам, Украина призвала Комитет, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не будет получено подтверждение со стороны России.

Андрей Ермак заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна, и в комиссию могут войти народные депутаты Украины.

"Мы призываем отправить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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война в Украине Красный Крест Еленовка Андрей Ермак
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