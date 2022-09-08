Кровавый теракт в Еленовке: ООН займется расследованием убийства украинских военных

Миссия ООН будет расследовать теракт в Оленевке / Коллаж фото t.me/pgo_gov_ua, УНИАН

ООН будет расследовать теракт в оккупированной Еленовке, где были жестоко убиты 53 украинских военных, находившихся в плену. Еще около 75-130 пленных были ранены. Оккупированную Еленовку миссия ООН планирует посетить уже в ближайшее время. Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает Радио Свобода.

"Глава миссии, генерал-лейтенант Карлос Альберто де Сантос-Круз, едет с командой старших служащих и экспертов. Миссия должна выполнить свою задачу без каких-либо препятствий получить полный доступ к людям, мест и доказательств", - сказала Розмари Дикарло.

Она приравняла подход Украины к РФ и назвала его "конструктивным". В ООН акцентировали внимание на том, что представители Красного Креста должны иметь доступ ко всем военнопленным.

"Это предусматривает также доступ к местам содержания украинских военнопленных в РФ. Обе стороны конфликта должны полностью соблюдать свои обязательства по международному праву", – добавила она.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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