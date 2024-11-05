"Есть угроза окружения, ситуация сверхсложная": будут ли ВСУ выходить из Курахово

Что известно:
- Курахово под угрозой окружения
- Будут ли украинские войска выходить из города
Украина рискует потерять еще один город - Курахово. Сейчас этот населенный пункт находится под угрозой окружения. Об этом заявил пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенко, видео публикует Главред.
"Да, она очевидна. Есть угроза (окружения - ред.), да", - сказал он.
В то же время он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.
"Мы работаем... Силы обороны, которые стоят на Кураховском направлении, выполняют боевые задачи пока не будет других приказов. Оценить вопрос выхода я пока не могу, но ситуация действительно сверхсложная. И по сравнению с летом этого же года она изменилась достаточно быстро. Скажем, по состоянию сейчас россияне продвинулись на некоторых участках. И, в частности, малые-малые имели успехи в зоне ответственности 33 бригады", - сказал Войтенко.
Смотрите видео об угрозе окружения города Курахово:
Где находится Курахово
Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно.
Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской громаде по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.
Ситуация на фронте - последние новости
В течение недели российская армия оккупировала около 150 квадратных километров территории в Донецкой области. Оккупанты также готовятся к наземным атакам на Запорожье. Об этом сообщил командир Центра разведки Минобороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
Как сообщал Главред, Силы Обороны Украины восстановили свои позиции в населенном пункте Дружба на Торецком направлении в Донецкой области. В то же время у российской оккупационной армии есть продвижения возле четырех населенных пунктов - Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке.
В Генштабе ВСУ сообщили, что наступательные силы оккупантов сосредоточены на Кураховском и Покровском направлениях. Кроме этого, РФ активно атакует позиции ВСУ на Лиманском направлении. Силы обороны делают все, чтобы сдержать натиск оккупационных войск.
Оккупанты давят на украинские позиции в районе города Часов Яр, что в Донецкой области, и пытаются окружить группировку ВСУ.
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