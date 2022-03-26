"Это нелюдь": генерал РФ воюет против родного брата-украинца из ВСУ

Генерал РФ воюет против родного брата-украинца из ВСУ / gur.gov.ua

Российский генерал-лейтенант Михаил Зусько родился в селе Ветлы на Волыни, но выехал оттуда в 1989 году в РФ на учебу в Рязанское училище, там и остался.

Любовь Павлик, староста села в котором родился и вырос предатель, журналистам "12 канала" рассказала, что некоторое время им гордились - в школе висел его портрет как пример для детей.

"Но тот, кого ставили в пример, даже не приехал на похороны матери, которой не стало два года назад. Она накануне отказалась от сына, который так "прославил" семью. Сейчас же в Ветлах, что раскинулись на добрый десяток километров вдоль украинско-белорусской границы, проклинают Михаила, потому что он сейчас воюет в Украине на стороне России и отдает преступные приказы", - рассказала староста.

Уроженец Волыни, тогда еще генерал-майор ВС РФ, еще в 2014 году участвовал в войне против Украины.

Читайте такжеВСУ ликвидировали комбрига морской пехоты Черноморского флота"Я не знаю, как его назвать. Это нелюдь. Сколько человеческих жизней унес, сколько горя принес на нашу землю. Проклинаем его все в Ветлах. В этом селе до сих пор живут две его сестры и брат. Другой брат Николай Зусько тоже сейчас воюет — он полковник ВСУ", - поделилась Павлик.

Зусько уже окрестили самым бездарным генералом

Российская 58-я армия понесла огромные потери на николаевском направлении, а ее командир генерал-лейтенант Михаил Зусько проявил себя как бездарный стратег.

"58 армия РФ пыталась продвинуться вглубь нашей территории на Николаевском направлении и полторы недели назад была наголову разбита Вооруженными Силами Украины (в том числе подразделениями 128 бригады). После этого Зусько неформально "окрестили" самым бездарным русским генералом", - сообщили военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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