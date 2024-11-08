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"Это откровенная ложь": адвокат Коломойского "разнес" упреки бывшего заместителя генпрокурора об угрозах

Олег Макаров
8 ноября 2024, 16:25
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Коломойский находится в тюрьме именно для того, чтобы находиться в тюрьме, считает адвокат бизнесмена.
Игорь Коломойский / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Игорь Коломойский / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Бывший заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий своими заявлениями во время вчерашней пресс-конференции подтвердил тезис стороны защиты о том, что дело против бизнесмена Игоря Коломойского, фактически, направлено на умышленное его удерживание в тюрьме.

Такое мнение высказал адвокат Коломойского Олег Пушкарь, комментируя упреки Вербицкого.

"Господин Вербицкий подтвердил этот тезис, который сторона защиты уже высказывает очень давно - что, фактически, Коломойский находится в тюрьме именно для того, чтобы находиться в тюрьме. Именно это было подтверждено. Когда бывший заместитель генерального прокурора уже прощался с присутствующими, он сказал такую фразу: "Я горжусь тем, что это лицо находится в тюрьме, я не зря работал". То есть его послушать, то, фактически, он пришел на эту работу, чтобы решить вопрос о заключении Коломойского в тюрьму и уволиться", - заявил адвокат.

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По его словам, по непонятным причинам экс-заместитель генерального прокурора сообщил, что дело уже якобы слушается в суде.

"Это откровенная ложь, поскольку сейчас с августа 2024 года было объявлено об окончании досудебного расследования и продолжается ознакомление с материалами уголовного производства. Оно содержит в себе не менее 500 томов", - говорит Пушкарь.

Адвокат отмечает, что в условиях ежедневной работы сторона защиты успела ознакомиться со 100 томами из 500, и до рассмотрения дела по существу еще "очень-очень далеко".

"После стадии ознакомления идет вручение обвинительного акта и только тогда - направление в суд. Когда это будет? Полгода, год... Если говорить математически, то это не меньше, чем еще полгода. Но в законном порядке мы не медлим, знакомимся. Это проходит в соответствии с требованиями УПК. То есть рассмотрение дела в суде, как отметил бывший заместитель генерального прокурора, - это еще очень-очень далекая история", - заявил Пушкарь.

Кроме того, адвокат опроверг упреки бывшего чиновника о якобы угрозах в его сторону, ведь Вербицкий ни разу не заявил о таких фактах официально: в суде или обращением в правоохранительные органы.

"Заместитель генерального прокурора должен знать, что в случае поступления угроз регистрируется уголовное производство, проводится досудебное расследование. Таких фактов нет, не было никакого давления, препятствий. Судьи неоднократно спрашивали прокурора: "Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то факты давления на свидетелей, потерпевших, угроз и так далее", - говорит Пушкарь, добавляя, что никаких таких фактов приведено не было.

Также защитник Коломойского возмутился заявлением Вербицкого о том, что деньги вкладчиков были якобы потеряны "во время войны", когда они были "нужны защитникам". Кроме того, он подчеркнул, что ни один вкладчик ПриватБанка не пострадал.

"Не понятно, почему лицо, которое руководит или руководило этим расследованием, не вспоминает, что события, которые инкриминируются Коломойскому, - это 2013-й и начало 2014-го года. Если более подробно, то это март 2013-го и февраль 2014-го. О какой войне идет речь в словах Вербицкого, не понятно. Далее, относительно потерянных денег вкладчиками банка, о которых он сказал, - ни один вкладчик ПриватБанка не пострадал, это уже доказано и проверено. Никаких вопросов относительно невыполнения банком перед вкладчиками своих обязанностей, ни одного факта зафиксировано не было", - возмутился адвокат.

Дело Коломойского: что надо знать

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Во время судебного заседания по делу Коломойского 18 июля суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года, а также определил размер залога в 650 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Впрочем, уже 29 августа Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн.

25 сентября Шевченковский районный суд города Киева отказал в изменении меры пресечения с залога в размере 1 млрд 877 млн 360 тыс. гривен на домашний арест или личное обязательство.

26 сентября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского более чем на 50 млн гривен - до 1 млрд 827 млн 352 тыс 580 гривен.

1 ноября Апелляционная палата ВАКС отказала возобновить производство по рассмотрению жалобы Коломойского на бездействие прокуратуры.

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