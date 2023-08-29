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F-16 для Украины: эксперты назвали достоинства и важные недостатки истребителей

Анна Ярославская
29 августа 2023, 09:39 обновлено 29 августа, 09:44
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Самолеты F-16 вряд ли окажут решающее стратегическое влияние на ход войны, учитывая оперативные вызовы, с которыми сталкивается Украина.
Владимир Зеленский, F-16, война
В Atlantic Council назвали важные недостатки F-16 / Коллаж: Главред, фото: ОП, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Поставка Украине американских истребителей F-16 обеспечит Украине значительно более расширенные возможности в воздушной сфере, а также может иметь другие косвенные военные и политические выгоды. Однако только самолеты вряд ли окажут решающее стратегическое влияние на ход войны, учитывая оперативные вызовы, с которыми сталкивается Украина. Об этом говорится в статье Atlantic Council. Аналитики раскрыли все плюсы и минусы истребителей F-16 для Украины.

Достоинства F-16

F-16 помогут украинским силам, поскольку самолеты компенсируют потери, которые Украина понесла во время войны. Военно-воздушные силы Украины вступили в войну с примерно 70 истребителями МиГ-39 и Су-27. Россия же до сих пор имела решающее преимущество в радиолокационных и ракетных возможностях воздух-воздух. Российские самолеты, такие как Су-35С и Миг-31БМ имеют передовые радиолокационные системы, которые могут зафиксировать и обстрелять украинские самолеты до того, как последние смогут их обнаружить. Кроме того, эти российские самолеты используют ракеты с активным радиолокационным самонаведением, такие как Р-77 и Р-37М сверхбольшой дальности, значительно превосходящие полуактивные Р-27, который установлены на украинских истребителях.

F-16 будут превосходить старые украинские самолеты. Благодаря более мощным радарам и лучшей помехоустойчивости F-16 смогут обнаруживать российские самолеты на больших расстояниях и позволят украинским пилотам оставаться дальше за пределами зоны действия передовой российской ПВО.

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Кроме того, истребители F-16, вероятно, будут оснащены AIM-120 AMRAAM, ракетами класса "воздух-воздух", имеющими аналогичные и, вероятно, лучшие характеристики по сравнению с российскими Р-77.

Самолеты F-16 обеспечат Украине платформу, которую можно будет легко интегрировать в широкий спектр сложных систем вооружения, если США и другие страны решат предоставить их в будущем. Это может включать AN/ALQ-131, блок электронного противодействия, предназначенный для шифрования вражеского радара во избежание обнаружения или кинетическое оружие, например бомбу малого диаметра, и даже крылатые ракеты, такие как AGM-158 JASSM.

Как только у Украины будет возможность эксплуатировать F-16, страны НАТО могут потенциально открыть это оружие, поскольку оно легко совместимо с истребителями американского производства.

Передача F-16 может также дать Киеву и косвенную выгоду от того, что высвободятся дополнительные украинские противовоздушные системы для защиты от российских беспилотников и ракетных атак. Украина сможет обеспечить более мощную авиацию для прикрытия своих войск на передовой от воздушного нападения и выделить больше средств противовоздушной обороны наземного базирования для защиты своего гражданского населения и критической инфраструктуры от ракетных ударов России.

Недостатки F-16

При этом ожидания от поставки Украине самолетов F-16 не должны быть чрезмерными. Применение Россией зенитно-ракетной системы С-400 представляет серьезную угрозу для всех украинских самолетов, включая F-16, поскольку она может нацеливать самолеты на средней и большой высоте на значительной части страны, даже находясь в Беларуси, Крыму или на территории России. Украинским реактивным самолетам все равно придется работать на низкой высоте, используя эффект рельефа, мешающего радарам. Эта тактика продолжит ставить украинские F-16 в невыгодное положение в боях с российскими истребителями.

Российские реактивные самолеты, работающие на большей высоте, смогут придавать большую кинетическую энергию ракетам класса "воздух-воздух", увеличивая скорость, радиус действия и общую летальность своего оружия.

Кроме того, применение Россией различных типов ЗРК малой дальности и переносных ПВО на поле боя также создаст угрозу для украинских F-16, действующих в поддержку наземных войск вблизи линии фронта. Даже находясь не в воздухе, F-16 будут уязвимыми на земле для российских ракетных ударов, которые в прошлом уничтожили несколько украинских самолетов.

В то же время, несмотря на низкие шансы F-16 сыграть решающую роль в конфликте, усилия, потраченные на подготовку украинских пилотов, наземных экипажей и логистов для эксплуатации этих самолетов, будут иметь долгосрочную ценность. Учитывая, что эта война, к сожалению, может продолжаться в обозримом будущем, наличие платформы, которая может легче принимать западные системы оружия, программное обеспечение и техническое обслуживание, обеспечит возможности для большей эффективности военной помощи Украине в будущем.

Истребители F-16 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна передаст Воздушным силам ВСУ почти все имеющиеся в распоряжении армии американские самолеты F-16 ‒ кроме нескольких, которые оставят для обучения украинских пилотов.

Румыния подготовила все необходимое для начала учений украинских пилотов на истребителях F-16. Но есть еще одно условие. Речь идет о бюрократическом нюансе.

Украина может начать использовать истребители F-16 уже весной 2024 года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, нужно учитывать время на обучение и подготовку инфраструктуры.

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