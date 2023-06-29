УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Факт брака ничего не решит: Рада приняла важный закон

Тарас Сидоржевский
29 июня 2023, 14:10 обновлено 29 июня, 14:10
137
Гражданство Украины мигрантам получить будет труднее, бракосочетание не будет признаваться основанием.
Свадьба, Рада
Женитьба отныне не будет основанием для получения гражданства / коллаж: Главред, фото: instagram.com, your_best_model_scout_3, скриншот

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла изменения в закон об иммиграции, согласно которым отныне факт пребывания в браке с гражданином Украины или иммигрантом не признается основанием для предоставления разрешения на иммиграцию.

Как сообщил в своем телеграме народный депутат Алексей Гончаренко, за проголосовал 271 народный депутат. Также законом совершенствуются основания предоставления разрешения на иммиграцию, а срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию уменьшается с 1 года до 6 месяцев.

видео дня

Кроме того, урегулируется вопрос получения вида на постоянное жительство лицами, которые, будучи несовершеннолетними детьми, прибыли в Украину вместе с родителями и не могли получить паспорт гражданина СССР, но были прописаны вместе с ними.

Что еще приняла Верховная Рада

Верховная Рада Украины проголосовала за увеличение отпуска украинским военным до 40 дней. За законопроект № 9378 проголосовало 270 народных депутатов. Таким образом каждому военному предоставляется отпуск 30 дней и дополнительно 10 дней по семейным обстоятельствам или другим важным причинам.

Также ратифицированы еще два соглашения между Украиной и ЕС: об участии Украины в программе сотрудничества в таможенной сфере, и об участии Украины в программе сотрудничества в области налогообложения Fiscalis.

Кроме того, Рада расширила перечень документов для подтверждения пребывания в плену рф (№9199). В частности, факт пребывания в плену официально также будет устанавливаться документом, подтверждающим участие лица в мероприятиях по защите населения и интересов государства в вооруженной агрессии рф.

Другие новости о Верховной Раде:

Верховная Рада законопроект
Реклама

Главное за день

Суровикин задержан за поддержку мятежа Пригожина, Путин начал чистку – FT

Суровикин задержан за поддержку мятежа Пригожина, Путин начал чистку – FT

14:31 Мир
Гороскоп на июль-2023 от астролога Влада Росса: какие события принесет месяц

Гороскоп на июль-2023 от астролога Влада Росса: какие события принесет месяц

14:14 Эксклюзивы
В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать в ВСУ

В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать в ВСУ

12:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:31

Суровикин задержан за поддержку мятежа Пригожина, Путин начал чистку – FT

14:22

Умер звезда сериала "Санта-Барбара" Николас Костер

14:14

Гороскоп на июль-2023 от астролога Влада Росса: какие события принесет месяцЭксклюзив

14:11

Раздает деньги: Олег Винник озадачил подписчиков постом в Instagram

14:10

Факт брака ничего не решит: Рада приняла важный закон

НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – КоваленкоНАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – Коваленко
13:58

Риск подрыва ЗАЭС и операция НАТО: Коваленко оценил угрозу ядерного удара РФ

13:46

Худой, с синяком и лез ко всем целоваться: Путин в Дербенте озадачил своим поведениемВидео

13:24

Шалун: принца Уильяма поймали в ночном клубе без Кейт МиддлтонВидео

13:20

Проще уже некуда: как отмыть духовку при помощи лимонаВидео

Реклама
13:08

Лакомство, как на картинке: как сделать абрикосовое варенье дольками

12:52

В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать в ВСУ

12:49

Пригожин не будет главарем ЧВК Вагнер, у Путина переподчинят боевиков – WSJ

12:41

Что самое полезное в груше: как любимый фрукт усиливает здоровье

12:32

Гороскоп на завтра 30 июня 2023: Рыбам – лень, Овнам – неуверенность в себе

12:32

17-летняя дочь Ольги Фреймут рассказала, чем занимается и кем работает в США

12:24

Товары для "избранных" и пустые полки: как создавался дефицит в СССР

12:15

"Будет военная реакция НАТО": РФ может взорвать ЗАЭС лишь по одной причине – Коваленко

12:00

Цель РФ - заморозить войну, для этого в ход идут методички КГБ - Коваленко

11:19

В Запорожье учения из-за риска аварии на ЗАЭС: как действовать в случае ЧС

11:16

Чем обработать капусту, чтобы её не ели: простые способы борьбы с вредителями

Реклама
11:14

Удивляют уникальной одаренностью: 3 самых умных знака зодиака

11:04

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти глиняный горшок за 14 секунд

10:59

Что можно сделать из старого ковра, пока его не съела моль

10:40

Дорофеева показала стильный и смелый спортивный лукВидео

10:26

ВСУ продвинулись на Донетчине и Запорожье, враг цепляется за Бахмут – Маляр

10:09

Мука для панировки не нужна: как приготовить сочную и не разваливающуюся рыбу

10:01

"Стеклянную крышу кафе разнесло на обломки": политик из Колумбии описал атаку на КраматорскФотоВидео

09:51

В РФ трех генералов подозревают в содействии бунту Пригожина: в Сети узнали детали

09:38

Вагнер Пригожина из Беларуси не угрожает, боевиков разделят на 4 части – Подоляк

09:22

"Не выбрасывайте остатки мыла": девушка придумала, как их применить с пользойВидео

09:02

"Продвижение будет медленным": западные СМИ объяснили, что тормозит контрнаступление ВСУ

09:01

"У Путина - тяжелая ситуация": Небоженко назвал единственный выход для диктатора

09:00

Полякова уличила Байонсе в плагиате на нее

08:43

Лукашенко еще страшнее, чем Путинумнение

08:42

Звали обратно, давали гарантии: осудившая войну российская актриса рассказала, как ее звали в РФ

08:31

Девушка сходила в секонд-хенд и заработала 10000 долларов: что она там нашлаВидео

08:22

Основные события контрнаступления ВСУ будут в ближайшие недели и месяцы – Блинкен

08:17

С днем рождения, сестра: искренние поздравления и душевные картинки

08:13

"Путин ослаблен": Шольц оценил влияние заговора Пригожина на диктатора РФ

07:25

В кафе был детский праздник: волонтер из США рассказал об ударе РФ по КраматорскуФото

Реклама
06:43

На Запорожье и Харьковщине прогремели взрывы: РФ атаковала баллистическими ракетами

06:22

Что теперь будет делать Пригожин?мнение

05:30

Гороскоп на июль 2023 для Близнецов: кризис, расходы и новая любовьВидео

05:00

Всех трогал за руки и поцеловал ребенка: Путин возмутил странным поведениемВидео

04:30

Для Путина 2024-й станет последним годом у власти – Золотарев

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 июня

03:15

Политик рассказал, при каких обстоятельствах "взбешенный" Путин сможет ударить ядеркой

02:50

Илон Маск регулярно принимает наркотики чтобы не стать зомбированным - СМИ

02:20

"Пригожин сгорел, но показал, что так можно": Путина может устранить третья сила – политолог

01:35

Эксперт спрогнозировал, даст ли мятеж Пригожина толчок рейтингу Путина

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять