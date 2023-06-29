Факт брака ничего не решит: Рада приняла важный закон

Гражданство Украины мигрантам получить будет труднее, бракосочетание не будет признаваться основанием.

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Женитьба отныне не будет основанием для получения гражданства / коллаж: Главред, фото: instagram.com, your_best_model_scout_3, скриншот

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла изменения в закон об иммиграции, согласно которым отныне факт пребывания в браке с гражданином Украины или иммигрантом не признается основанием для предоставления разрешения на иммиграцию.

Как сообщил в своем телеграме народный депутат Алексей Гончаренко, за проголосовал 271 народный депутат. Также законом совершенствуются основания предоставления разрешения на иммиграцию, а срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию уменьшается с 1 года до 6 месяцев.

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Кроме того, урегулируется вопрос получения вида на постоянное жительство лицами, которые, будучи несовершеннолетними детьми, прибыли в Украину вместе с родителями и не могли получить паспорт гражданина СССР, но были прописаны вместе с ними.

Что еще приняла Верховная Рада

Верховная Рада Украины проголосовала за увеличение отпуска украинским военным до 40 дней. За законопроект № 9378 проголосовало 270 народных депутатов. Таким образом каждому военному предоставляется отпуск 30 дней и дополнительно 10 дней по семейным обстоятельствам или другим важным причинам.

Также ратифицированы еще два соглашения между Украиной и ЕС: об участии Украины в программе сотрудничества в таможенной сфере, и об участии Украины в программе сотрудничества в области налогообложения Fiscalis.

Кроме того, Рада расширила перечень документов для подтверждения пребывания в плену рф (№9199). В частности, факт пребывания в плену официально также будет устанавливаться документом, подтверждающим участие лица в мероприятиях по защите населения и интересов государства в вооруженной агрессии рф.

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