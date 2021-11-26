Беларусь "устала" от мигрантов и может направить их в Украину – МИД Польши

Беларусь может направить мигрантов в Украину / Фото Reuters

Александр Лукашенко испытывает проблемы с мигрантами на своей территории, поэтому он может направить миграционный поток в Украину.

Ранее режим Лукашенко направлял свои агрессивные действия на границы с рядом других государств, поэтому Украина здесь может не стать исключением. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью "Укринформу".

"Первые агрессивные действия были на литовском и, частично, латвийском участках границы, а сейчас это Польша. Конечно, в дальнейшем это могут быть другие страны, в том числе и Украина", – отметил Пшидач.

По его словам, среди мигрантов, которые до сих пор находятся на территории Беларуси, нарастает недовольство, ведь они не получили ранее обещанного.

"Он (Лукашенко, – ред.) пообещал им возможность пересечения границы, принял от них деньги – ведь каждый мигрант платил за такую услугу немалую сумму – и при этом они и дальше остаются на территории Беларуси. Следовательно, у них растет разочарование", – подчеркнул заместитель главы МИД Польши.

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Читайте такжеУкраина мигрантами не рассматривается даже как транзитная территория – МоскальТакой ситуацией недовольны и среди белорусских пограничников, ведь на них давят сверху, чтобы они перебрасывали мигрантов через границу, сказал Пшидач. Он подчеркнул, что такое напряжение "может найти выход и на других границах".

Представитель польского МИД сказал, что в связи миграционным кризисом в Беларуси и угрозой для других государств официальная Варшава постоянно находится на связи с правительством Украины, и обе стороны координируют свои действия.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши

Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе начался утром, 8 ноября, когда группа нелегалов собралась на границе с целью попасть на территорию Польши.

Мигранты совершали несколько попыток штурмом попасть в Польшу. В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались в Польшу. Часть нелегалов арестовали польские правоохранители. После этого еще несколько раз осуществлялись попытки пересечь границу.

25 ноября Евросоюз заявил, что уже практически остановил поток нелегальных мигрантов в Республику Беларусь, толпы беженцев существенно уменьшились. Однако отмечается, что гуманитарная проблема с мигрантами, оказавшимися на территории белорусского государства, еще не решена. Им следует оказать помощь.