"Нападение не вывело нас из строя": ЕС объявил о шаге от победы в ситуации с мигрантами в Беларуси

Евросоюз намерен предоставить гуманитарную помощь мигрантам / Фото Reuters

Европейский Союз уже практически остановил поток нелегальных мигрантов в республику Беларусь. Толпы беженцев существенно уменьшились. Однако гуманитарная проблема с мигрантами, оказавшимися на территории белорусского государства, еще не решена. Им следует оказать помощь. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Как сообщает Голос Америки, в четверг, 25 ноября, он рассказал о том, что Брюсселю удалось добиться результата и снизить поток мигрантов в Беларусь.Читайте такжеВступим в ЕС – решим проблему с мигрантами: Кулеба резко призвал ФРГ не давать советы Украине

"Наше единство и совместные действия принесли результат. Мы практически остановили поток мигрантов в Беларусь. Толпы значительно уменьшены. Это нападение не вывело нас из равновесия, и мы сохраняем бдительность и действенность", - отметил Мишель.

Помимо этого, по его словам, представители 27 государств Евросоюза уже утвердили новые санкции в отношении Беларуси. Документ пока не опубликовали.

Также президент Евросовета признал, что гуманитарная проблема с нелегальными мигрантами в Беларуси по-прежнему не решена, несмотря на предоставление белорусскими властями временного убежища существенной части мигрантов по причине холодов.

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"Мы должны добиться, чтобы тем, кто там страдает, была оказана помощь", - добавил Шарль Мишель и подчеркнул, что Беларусь работала с Ираком по вопросу организации рейсов с целью возвращения домой нескольких сотен иракских граждан.

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Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши

Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе начался утром, 8 ноября, когда группа нелегалов собралась на кордоне с целью попасть на территорию Польши. Они разделились на две колонны – первая отправилась на пункт пропуска, вторая пошла лесами в обход КПП.

Далее мигранты попытались штурмом попасть в Польшу. Нелегалы использовали щипцы, бревна, лопаты и другие подручные средства. Польские силовики отразили атаку.

Беженцы разбили палаточный лагерь у границ Польши. Варшава фиксировала сотни попыток прорыва через кордон.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались в Польшу. Часть нелегалов арестовали польские правоохранители.

Спустя три дня, 13 ноября, 50 мигрантов нелегально попали в Польшу в районе Старзына.

21 ноября мигранты снова прорывались в Польшу. Приблизительно 150 нелегалов намеревались отправиться в польское государство в районе села Дубичи-Церкевне.

Украина и страны Европы требуют от Брюсселя урегулировать вопрос с нелегальными мигрантами и принять меры в отношении Беларуси. Также они призывают начать трибунал над Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого обвиняют в провокации кризиса с мигрантами, в ответ выдвинул обвинения Польше и разразился планами по ответным действиям.