Мигранты – атакуют, а пограничники Беларуси прикрывают: Польша заявила о тактике нападения на кордон

Миграционный кризис у границ Польши продолжается / Reuters

Пограничники Беларуси прикрывают мигрантов, которые осуществляют попытки атаки на границы Польши. Действия белорусов и нелегалов выглядят как спланированная тактика нападения. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что белорусские пограничники прикрывают нелегальных мигрантов в моменты, когда они пытаются штурмовать польскую границу. Причем действия обеих групп выглядят согласованно.

"Во время нападений на границу Республики Польша сотрудники белорусской службы принимают участие в прикрытии групп иностранцев, которые пытаются атаковать нашу границу. Обе группы осуществляют совместные действия, которые выглядят как реализация согласованной тактики нападения", - подчеркнул Жарин.

Примечательно, 21 ноября нелегальные мигранты снова пытались прорваться в Польшу через белорусскую границу. Около 150 нелегалов планировали попасть на польскую территорию в районе села Дубиче-Церкевне.

Около 70 мигрантов из Беларуси хотели попасть в Литву. В литовской погранслужбе зафиксировали смену тактики переброски беженцев белорусским режимом.

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Кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши

Нелегальные мигранты утром, 8 ноября, собрались на белорусско-польской границе с целью попасть на территорию Польши. Они разделились на две группы: первая пошла на контрольно-пропускной пункт, вторая с целью пересечения кордона пошла в леса.

Далее мигранты предприняли попытку силой штурмовать границы Польши. Они использовали лопаты, щипцы и бревна. Польским силовикам удалось отразить атаку нелегалов.

Позже беженцы у границ Польши разбили палаточный лагерь. Польская сторона зафиксировала около трех сотен попыток прорыва через кордон.

В ночь на 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось попасть в Польшу. Часть мигрантов были арестованы сотрудниками правоохранительных органов.

13 ноября 50 мигрантов попали на территорию Польши в районе Старзына.

Украина и страны Европы призывают ЕС урегулировать вопрос с мигрантами у границ Польши. Государства придерживаются точки зрения, согласно которой данный кризис спровоцирован непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Страны требуют начать трибунал над Лукашенко.

В Евросоюзе планируют обсудить новые санкции против Беларуси из-за ситуации с нелегальными мигрантами. Александр Лукашенко, в свою очередь, грозится ответить на ограничения, и обвиняет в миграционном кризисе Варшаву.