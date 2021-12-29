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Феофания стала открытой для "простых" украинцев

29 декабря 2021, 23:11
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Ляшко выполнил обещание.

Феофания
Феофания теперь открыта для всех / Фото Reuters

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым разрешил клинической больнице Феофания, подчиненной Государственному управлению делами, обслуживать всех украинцев, сказано на сайте правительства.

"Феофания будет доступна каждому украинцу. Обновленная Программа медицинских гарантий в 2022 году предусматривает, что и в Феофанию теперь будут госпитализировать людей с инфарктами и инсультами, согласно маршруту пациента", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Таким образом Феофания сможет присоединиться к программе медицинских гарантий как поставщик медицинских услуг по пакетам медуслуг по оказанию медпомощи при остром мозговом инсульте и при остром инфаркте миокарда посредством заключения договоров о медобслуживании населения с НСЗУ.

Отметим, клиника Феофания основана в 1965 году. С тех она обслуживала госслужащих, работников дипломатического корпуса иностранных государств и международных организаций, лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о том, что намерены сделать известную больницу Феофанию доступной для всех украинцев, таким образом будет выполнен указ президента за 2020 год.

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